Ezért tartják passzkirálynak a Real Madrid világbajnok német focistáját - videó

A Shoot for Love csatornája újabb profi futballistát állított lehetetlen kihívás elé. Ezúttal a Real Madrid német világbajnok focistáját, Toni Kroost szemelték ki.

A 33 éves középpályás 2014-ben érkezett a madridi klubhoz, amelynek színeiben azóta 20 nagy trófeát nyert, többek között négyszer hódította el a Bajnokok Ligáját és háromszoros bajnoknak mondhatja magát. A Real Madrid egyik legfontosabb játékosa a mai napig, aki pontos passzokkal szolgálja ki a csapattársakat hétről hétre.



A Shoot for Love nevű Youtube-csatorna most Kroost állította egy nehéz kihívás elé. A német középpályásnak három helyre kellett eljutatni a labdát egy tornacsarnokban. Az első feladatnál egy bójákkal szegélyezett útvonalon kellett bepasszolnia egy kis téglalap alakú lyukba a labdát. Kroos ezt néhány próbálkozás után hibátlanul teljesítette.



A második feladat már nehezebb volt, mivel az előző célpont feletti lyukba kellett betalálnia a Real játékosának. Kroos természetesen nyesett labdákkal próbálkozott, és pár perc múlva tökéletesen jutatta be a labdát a lyukba. Az utolsó kihívás azonban a lehetetlen kategóriába tartozott: a német játékosnak egy kosárlabda-palánk gyűrűjébe kellett betalálnia. Kroos hétszer (!) találta el a gyűrűt, majd végül sikerült belőnnie a labdát a gyűrűbe.

A sikeres kísérlet után együtt ünnepelt a csatorna munkatársaival az ötszörös BL-győztes játékos.