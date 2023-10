Meghalt a Manchester United legendája, Sir Bobby Charlton

86 éves korában meghalt az angol foci és a Manchester United legendája, Sir Bobby Charlton, aki 758 meccsen 249 gólt szerzett a Manchester Unitedben.

Sir Bobby Charlton a manchesteriekkel Bajnokcsapatok Európa-kupáját (a Bajnokok Ligája elődje) nyert 1968-ban, valamint három bajnoki címet és egy FA-kupát is nyert a csapattal. Összesen 17 évig volt a manchesteriek focistája. Az angol válogatottal 1966-ban világbajnok lett, a csapat meghatározó tagjaként, abban az évben megkapta az Aranylabdát is.

Sir Bobby Charlton 1937-ben született, 1956-ban lett a Manchester United focistája, ahol 1973-ig szerepelt. Egyike volt azon játékosoknak, akik túlélték a manchesteriek 1958. február 6-i müncheni repülőgép-balesetét. Ezt követően játékos-menedzser lett a Preston csapatánál, majd 1975-ben a Manchester United igazgatójának választották. 1994-ben II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte.

Az angol válogatottban 106 meccsen 49 gólt szerzett, amivel 2015-ig rekorder volt. A válogatottban és Manchesterben is Wayne Rooney döntötte meg a gólrekordjait.

A Manchester United közleményében a klub egyik legnagyobb és legszeretettebb játékosának titulálta.

Sir Bobby visszavonulása után 39 évig volt a United igazgatója, majd nagykövete, az Old Trafford előtt George Best és Denis Law társaságában szobor őrzi emlékét és lelátó is van elnevezve róla.

2020 novemberében jelentették be, hogy Sir Bobby Charlton demenciával küzd, a család közleménye szerint szombat reggel a családja körében, békésen hunyt el.