Hiába vezetett, megint kikapott Dárdai csapata a bajnokságban

Fordulatos mérkőzésen szenvedett 3-1-es vereséget a Nürnberg otthonában Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC.

Az utolsó öt bajnkijukból hármat megnyerő berlini csapat a 15. percben Prevljak góljával megszerezte a vezetést Nürnbergben, ahol az első félidő hajrájában a hazaiak Can Uzun révén egy büntetőt is kihagytak. A folytatásban azonban előbb egyenlített a Nürnberg, majd a 68. percben Kempf kiállítása miatt emberhátrányba került a Hertha, amelyik percekkel később Leitner révén még egy öngólt is rúgtak. A 74. percbe Marquez révén a Nürnberg is begyűjtött egy piros lapot, ők azonban nem öngólt rúgtak, hanem egy "igazit", és a 84. percben Hajasi találata eldöntötte a három pont sorsát.

A Dárdai fiúk közül Márton végig játszotta a találkozót, míg Bence a 63. percben lépett pályára.

A Herthának így 10 mérkőzés után maradt 12 pontja, és a Rostock mellett továbbra is az egyetlen csapat, amelyik még nem játszott döntetlent a bajnokságban.