Ismét hazai pályán szenvedett súlyos vereséget a büntetőt is hibázó MTK

A Ferencváros elleni 1-6 után ismét hazai pályán szenvedett súlyos, ötgólos vereséget az MTK, amelyik ezúttal a Puskás Akadémiától kapott ki nagyon simán.

Huszonhárom másodperc elteltével máris védenie kellett a Puskás Akadémia kapusának, a második percben pedig máris megállt a mérkőzés, Soisalo kezére pattant a labda, és három perces videozás után Antal Péter tizenegyest ítélt a hazaiak javára, amit Stieber Zoltán elemi erővel bombázott a felső lécre.

A gól után átvette az irányítást a Puskás Akadémia, és a 10. percben egy szöglet után Batik Bence közeli fejesével meg is szerezte a vezetést a felcsúti csapat.

A gól után az MTK is fentebb merészkedett, és voltak is kisebb helyzeteik, azonban négy perccel azt követően, hogy sérülés miatt elvesztették Bobál Gergelyt, újabb gólt kaptak: Soisalo ugratta ki Gruber Zsombort, a fiatal szélső pedig egy csel után 17 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0-2).

Szünet előtt szépíthetett volna az MTK, de Stieber szabadrúgását Markek nagy bravúrral tolta ki a bal kapufa mellé.

A második félidő kiegyensúlyozott játékot hozott, de továbbra is a Puskás Akadémia játszott veszélyesebben, Demjén Patriknak több komoly védést is be kellett mutatnia, hogy ne változzon az eredmény.

A 65. percben azonban már a válogatott kapus is tehetetlen volt: a vendégek könnyedén jutottak el a hazai tizenhatosig, ahol Colley megjátszotta Corbut, ő csellel elküldött egy védőt, majd Gruberhez hasonlóan visszahúzta a labdát a rövid alsó sarokba - szép gólt volt (0-3). Az MTK sorozatban a tizedik gólt kapta hazai pályán. És még nem volt vége, mert a 74. percben a sérülése után a válogatottba is visszatérő Nagy Zsolt is betalált (0-4).Sőt a ráadás első percében egy szabadrúgás után Bolla fejelte középre a labdát, amit Favorov két lépésről bólintott a kapuba (0-5), ami azt jelenti, hogy a Fradi elleni vezető gól óta a 14. találatot kapták válasz nélkül (1-6 a zöld-fehérek és 0-3 a Vidi ellen).

A Puskás Akadémia győzelmével feljött a 4. helyre, míg az MTK maradt a 6. helyen.

Eredmény, NB I 10. forduló:

MTK FC - Puskás Akadémia FC 0-45 (0-2)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Antal Péter

gól: Batik B. 10., Gruber 38., Corbu 65., Nagy Zs. 74., Favorov 90+1.