Így látták az edzők a fantaszikus hangulatú DVTK-Fradi rangadót

A címvédő Ferencváros egygólos győzelmet aratott az újonc Diósgyőr otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga tizedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, s ezzel ismét az élre ugrott a tabellán. A bajnokcsapat már hét meccs óta veretlen a bajnokságban, a DVTK pedig egymás után a második vereségét szenvedte el. Mindkét vezetőedző elégedetten nyilatkozott a mérkőzés után, a vendégek első gólját szerző Botka Endre pedig elárulta, nagyon kellett a lelkének ez a találat.

„A Ferencváros helyzetkihasználása jobb volt és ezzel döntötték el a mérkőzést a saját javukra. Mi próbáltunk végig nyomást gyakorolni, méltó teljesítményt nyújtottunk. Kikaptunk ugyan és emiatt szomorú vagyok, de a srácok mindent megtettek, ami ma bennük volt. Magyarország csak nyerhetett azzal, hogy újra ilyen meccsek vannak" – fogalmazott a miskolciak trénere, Kuznyecov Szergej az M4 Sportnak.

Dejan Sztankovics, a Ferencváros edzője a csapatszellemet emelte ki a győzelem után, valamint azt, hogy nem volt könnyű idegenben egy teltházas stadionban játszani egy olyan mérkőzésen, amely egy derbi hangulatát idézte.

„Az első félidőben kontrolláltuk a játékot, sok helyzetet dolgoztunk ki, a szünet előtt elkövettünk néhány helyezkedési hibát, de nehéz 90 percig teljes intenzitással játszani, még ha mindent meg is teszünk ennek érdekében."

A ferencvárosiak első gólját szerző Botka Endre szerint nagyon intenzív mérkőzésen vannak túl, az első félidei játékukkal pedig elégedett.

„Többször le tudtam lesni a felpasszt, és utána tudtam követni a támadást, ennek volt köszönhető, hogy most a támadó harmadban jobban megtalálható voltam. Nagyon örülök annak, hogy gólt tudtam szerezni, mert a lelkemnek ez nagyon kellett. Nagyon jó hangulat volt, néha azt is meg kell tapasztalni, amikor minket szidnak, nem csak minket éltetnek, ebből is erőt kell meríteni és ez ma sikerült" – fogalmazott a válogatott védő.