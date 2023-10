Nagy bajban a Fradi: megsérült a magyar válogatott támadó, megszólalt Dejan Sztankovics is

A címvédő Ferencváros egygólos győzelmet aratott az újonc Diósgyőr otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga tizedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, s ezzel ismét az élre ugrott a tabellán. Lehet nagy árat fizetett a címvédő a sikerért, ugyanis megsérült a csapat válogatott támadója, Varga Barnabás.

A meccsen le kellett cserélni Varga Barnabást sérülés miatt, akinek az állapotáról a Fradi edzője, Dejen Sztankovics beszélt.

"Varga Barnabás nagyon sok energiát beleadott, főleg az Eb-selejtezők során. Emlékszem, amikor még magam is a válogatottban játszottam, sosem volt megállás. Ugyanez igaz másokra is, benne van a sérülés ebben. Bízom benne, hogy nem komoly Barnabás sérülése és mielőbb visszatérhet közénk, de természetesen vannak cserejátékosaink is. Szerencsére nagyon sok játékosunk van, de egyikük sem véletlenül szerepel a Ferencvárosban, valamennyiüknek megvan a kvalitása hozzá, hogy egy ilyen nagy csapatban játszhassanak" – Sztankovics a fradi.hu beszámolója szerint.

Érzékeny veszteség lehet a csütörtöki Genk elleni idegenbeli Konferencia-liga-meccs, illetve a vasárnapi Újpest elleni hazai derbi előtt, ha a Fradi elveszíti Varga Barnabást. A magyar válogatottban is szárnyaló támadó ugyanis eddig 19 mérkőzésen 17 gólt szerzett az FTC-ben.