Az év legdurvább focihétvégéje jön

Ritkán látható, hihetetlenül izgalmas napok várnak a labdarúgás szerelmeseire az előttünk álló hétvégén. Nem gyakran fordul elő ugyanis, hogy mind a nemzetközi, mind a hazai porondon futószalagon jönnek meg a rangadók. A teljesség igénye nélkül a két nap alatt Barcelona-Real Madrid, PSV-Ajax, Manchester United-Manchester City, Internazionale-Roma, Napoli-Milan vagy éppen Marseille-Lyon mérkőzést is rendeznek. Nem érdemes tehát semmilyen családi programot szervezni, már csak azért sem, mert úgyis esős időjárást jósoltak előzetesen.

"Bemelegítésként" jöjjön egy kis El Clásico

Talán túlzás nélkül állítható, hogy a hétvége egyik, ha nem a legjobban várt rangadója a Barcelona-Real Madrid mérkőzés, azaz az El Clásico. Már csak azért is, mert az összes felsorolt párosításból ezt az egyet rendezik szombaton, így nem kell megosztani a figyelmet, bátran beírhatja mindenki előre a naptárba, nem ütközik majd más kiemelt összecsapással.

Tíz fordulót követően a Real Madrid vezeti a La Ligát - holtversenyben az ugyancsak 25 pontos csodacsapattal, a Gironával együtt -, míg a katalán együttes mindössze egyetlen ponttal lemaradva a harmadik helyen tanyázik. Ez pedig azt is jelenti, hogy Xavi együttese egy esetleges sikerrel feljöhet akár az élre is.

"Nagyon fontos mérkőzés lesz számunkra, de előtte még lesz egy másik találkozónk is a Bajnokok Ligájában. Nagyon sok a sérültünk, a mai nap pedig nagyon sokat kivett belőlünk. Egy pontra vagyunk a Madridtól, szóval életbevágó, hogy nyerjünk a Clásicón" - mondta Xavi az Eurobarca beszámolója szerint az Athletic Bilbao elleni sikert követően.

Ami a sérülteket illeti, Jules Koundé szereplése kizárt, de Sergi Roberto játéka is erősen kérdéses, de Pedrire, Frenkie de Jongra, Robert Lewandowskira és Raphinhára sem számíthatott a korábbi bajokin. Így talán annyira nem is meglepő, hogy a fiatalok kaptak nagy szerepet, a Bilbao elleni találkozó egyetlen gólját például a 17 éves Marc Guiu szerezte, aki a 79. percben beállt, majd egy indítást után megtolta a labdát és karrierje második labdaérintésével a profik között a kapuba gurított.

Ami a Real Madridot illeti, Carlo Ancelotti Arda Güler, Éder Militão és Thibaut Courtois játékára sem számíthat majd, de Daniel Ceballos sem teljesen egészséges. Ám a sérülések ellenére is menetel a madridi együttes, amely bár legutóbb 1-1-es döntetlent játszott a Sevilla otthonában a bajnokságban, előtte zsinórban három meccset nyert, mindössze az Atlético Madrid ellen (1-3) kapott ki. A Barca is kiváló formában van, a legutóbbi öt találkozójából hármat megnyert, két döntetlen mellett. Érdekesség, hogy Xavi csapata még nem kapott ki, egyedüliként a La Ligában ebben a szezonban.

A két csapat első mérkőzését 1902-ben rendezték, azóta eddig összesen 254 tétmérkőzést játszott a két csapat, amelyből 186 volt spanyol bajnoki-mérkőzés. A két csapat közül a Real Madridnak 102 győzelme van, a Barcelonának 100. A bajnoki mérkőzéseket tekintve a Real Madridnak 77 a Barcelonának 74 győzelme van.

A Barca és a Real Madrid legutóbb tétmeccsen a Király Kupa elődöntőjében találkozott, amikor a madridi együttes 4-0-ra nyert. Bajnokin viszont a Barcelona örülhetett, 2023. március 19-én 2-1-es végeredmény született a közel 100 ezer néző előtt a Spotify Camp Nou-ban. Azon a meccsen Franck Kessie döntötte el a három pont sorsát a 92. percben.

La Liga, 11. forduló, 10.28.

16.15: Barcelona-Real Madrid

A United kapaszkodik, a City meglepően sokat botlott a manchesteri rangadó előtt

Az elmúlt évek alapján nyugodtan mondhatnánk, hogy ha manchesteri derbi, akkor fix City-siker. Nem is alaptalanul, mivel a két csapat legutóbbi öt találkozójából négyet húzott be Pep Guardiola együttese, és mindössze egyet az MU. Igaz, az pont a riválisok legutóbbi PL-meccse volt még 2023. január 14-én, amikor a United Fernandes és Rashford góljával hátrányból fordítva győzött 2-1-re.

Hiába nyert azonban legutóbb Erik ten Hag csapata, a szakemberek még mindig a Cityt tartják esélyesebbnek. Ennek a játékoskeretek erőssége mellett az is az oka, hogy a Kékek a második, míg a Vörösök csak a nyolcadik helyen állnak a PL-ben. Az elmúlt hetek formája alapján viszont már nem lenne annyira meglepő a hazai siker. A United ugyanis megnyerte az elmúlt két találkozóját (Brentford és Sheffield United ellen, mindkétszer 2-1-re győzött), a Manchester City viszont az elmúlt három összecsapásából kettőt is elbukott, a Wolves (1-2) és az Arsenal (0-1) is megtréfálta.

Manchesterben érezhetően jobb lett a hangulat a két egymást követő siker után, ám a szurkolók így sem mindig elégedettek. Mindenesetre Ten Hag emiatt sem aggódik: A szurkolók mindig mögöttünk állnak, a kötelék erős. A nehéz, viszontagságos pillanatokban is velünk vannak a drukkerek, mi pedig velük. Együtt harcolunk."

A City legnagyobb hiányzója Kevin De Bruyne, aki a sérülése miatt már egy jó ideje nem állhat a csapat rendelkezésére. A másik oldalon jóval hosszabb a lista, Casemiro, Diallo, Mainoo, Malacia T., Lisandro Martinez, Luke Shaw és Wan-Bissaka sem teljesen egészséges, miközben Jadon Sanchóra sem számít a holland tréner, ő már télen nézhet új csapat után.

A manchesteri derbi először 1881-ben rendeztek meg. A csapatok eddig 190 mérkőzést játszottak: a United 78-at nyert, a City 59-et, 53-szor pedig döntetlent játszottak a statisztikák szerint.

Premier League, 10. forduló, 10.29.

16.30: Manchester United-Manchester City

Olasz kényeztetés: a Serie A-ban két nagy rangadót is élvezhetünk

A Serie A 10. fordulója elkényezteti az olasz foci szerelmeseit, ugyanis azonnal két szuperrangót is láthatnak a drukkerek. Vasárnap ugyanis előbb Internazionale-AS Roma, majd Napoli-AC Milan összecsapásra is sor kerül.

José Mourinho csapatának nem lesz könnyű dolga a tavasszal még BL-döntőt játszó Inter otthonában. Már csak azért sem, mert az AS Roma hiába költ évről évre több tízmillió eurót a keret megerősítésére, hiába van már ott a csapatnál többek között Paulo Dybala vagy éppen Romelu Lukaku is - az belga személye külön érdekes, mert a volt csapata ellen bizonyíthat majd -, a római együttes csak a 7. helyen áll, a múlt hétvégén is csak 1-0-ra nyert El Shaarawy 90. percben szerzett találatával a több mint egy félidőt emberhátrányban játszó Monza ellen. Ráadásul Mourinho nem is lehet majd ott a padon, a balhés edzőt ugyanis kiállították a legutóbbi meccsen.

Az Inter szurkolói viszont nem panaszkodhatnak, az eddigi kilenc fordulóban hétszer nyert a csapat, egy-egy döntetlen és vereség mellett, így nem meglepő módon vezeti a bajnokságot a milánói együttes. Igaz, a legutóbbi öt körben csúszott be a két meglepő eredmény, Sassuolo (1-2) és Bologna (2-2). A Roma viszont felfelé ívelő formát mutat, a már említett Monza elleni siker mellett a Cagliari (4-1) és a Frosinone (2-0) sem jelentett gondot.

Ami a két csapat egymás elleni teljesítményét illeti, a legutóbbi öt meccsből négyszer az Inter nyert. 2023 májusában az Inter 2-0-ra tudott nyerni Rómában, viszont a San Siróban 2022. október 1-én 2-1-re győzni tudott az AS Roma.

A milánói együttesnél Arnautovic és Cuadrado bajlódik sérüléssel, míg az AS Románál Abraham, Dybala, Kumbulla, Pellegrini és Renato Sanches sem teljesen egészséges.

Ám nem csak az Inter-Roma meccs tartja lázban az olaszokat, a vasárnap esti rangadón a bajnoki címvédő Napoli vendége az AC Milan lesz. Mindkét csapat helyzete érdekes, mert bár a helyezések alapján nem lehet panasz - a Milan a második, a Napoli a negyedik - a játékot illetően azért lehet hiányérzet.

A Milan már két vereséget szenvedett el a Serie A-ban, legutóbb a Juventustól kapott ki hazai pályán 1-0-ra, a címvédő statisztikái még ennél is rosszabbak. Rudi Garcia csapata is kétszer kapott ki, de csak ötször nyert, ugyanis két döntetlenje is van. A legutóbbi öt meccsén a Fiorentina (1-3) és a Bologna (0-0) is nehéz feladatnak bizonyult.

"Mindig is egységes volt öltözőnk volt. Nem mindig értük el a kívánt eredményt, de jó úton haladunk. Fontos volt a három pont megszerzése Veronában" - utalt a legutóbbi sikerre Rudi Garcia.

Ami az egymás elleni eredményeket illeti, a Milan várhatja jobb előjelekkel a meccset, ugyanis a Pioli-csapat háromszor nyert egy-egy döntetlen és vereség mellett az elmúlt öt összecsapáson. Ami a két csapat legutóbb nápolyi bajnokiját illeti, a Milan 4-0-ra ütötte ki a riválisát egy sokáig emlékezetes meccsen 2023. április 2-án.

A Napolinál Anguissa, Juan Jesus és Osimhen sem százszázalékos, a másik oldalon Bennacer, Caldara, Chukwueze, Theo Hernandez és Loftus-Cheek is sérüléssel bajlódik.

Serie A, 10. forduló, 10.29.

18.00: Internazionale-AS Roma

20.45: Napoli-AC Milan

Elképesztő mélyrepülésben az Ajax és a Lyon

A csapatok múltja alapján Hollandiában és Franciaországban is rangadót rendeznek a hétvégén, ám a hangsúly a múlton van. Még sem lehet szó nélkül elmenni a PSV-Ajax és a Marseille-Lyon összecsapások mellett, elsősorban az Ajax és a Lyon eddigi mélyrepülése miatt.

A holland rekordbajnok Ajax ugyanis augusztus óta képtelen volt nyerni, akkor is a bolgár Ludogorec elleni Európa-liga-selejtezős párharcban. A 36-szoros holland bajnok jelenleg mindössze a 17. helyen áll a 18 csapatos Eredevisieben. És ez még akkor is hatalmas csalódás, ha két meccsel kevesebbet játszott, mint a riválisai. Az egy győzelem mellett két döntetlen és négy vereség a mérleg, a legutóbb az ugyancsak a kiesés ellen küzdő Utrecht vendégeként sikerült 4-3-ra kikapni.

Minden rossz irányba megy. Az Ajaxnak úgy kell játszania, mint az Excelsiornak. Ez már nem az az Ajax. Kicsit bénán hangzik, de jelenleg kiesőjelöltként kell gondolni az Ajaxra. Ez nagyon szomorú, de igaz" - mondta a klub legendája, Rafael Van der Vaart.

Nem könnyíti meg az Ajax helyzetét, hogy a kilenc meccs után hibátlan mérleggel az első helyen álló PSV elleni (rangadón) kellene megkezdeni a felzárkózást. Arra azért nagy tételben senki ne fogadjon, hogy ez sikerülni is fog. Már csak azért is érdekes az Ajax szereplése, mert többek között olyan játékosok erősítik a csapatot, mint például Steven Bergwijn, Brian Brobbey, vagy éppen Steven Berghuis. Persze mondhatjuk, hogy ezek hol vannak olyan elődökhöz képest, mint Van der Sar, Marc Overmars, Edgar David vagy éppen Dannyi Blind, de azért több mint 185 millió eurót érő kerettel több mint csúfos ez a szereplés.

A francia Olympique Lyon sem lehet büszkébb az eddig mutatott produkciójára, sőt. A Lyon három évvel ezelőtt még a Bajnokok Ligája elődöntőjében szerepelt, most pedig az utolsó helyen áll a Ligue 1-ben. Kilenc forduló után három döntetlen és hat vereség a mérlege a csapatnak - sikerből egy sincs - a szeptember elején kirúgott Laurent Blanc helyére érkezett olasz Fabio Grosso sem tudja kirángatni a csapatot a gödörből. A Lyon a múlt hétvégén a Clermont Foot ellen kapott ki 2-1-re.

"Át kell éreznünk a felelősséget, és ki kell lépni ebből a helyzetből. Van elég meccsünk ahhoz, hogy pontokat szerezzünk, hogy felzárkózzunk az előttünk álló csapatokhoz. Megvan hozzá a minőségünk. Azok, akik hisznek benne, azok velünk tartanak, akik nem hisznek, lépjenek félre" - mondta Fabio Grosso.

Is Lyon manager Fabio Grosso's job under threat after just four games? (RMC)https://t.co/XlIvBdQ9ai — Get French Football News (@GFFN) October 24, 2023

A javítás a Lyon számára sem lesz egyszerű, bár az Olympique Marseille sem lehet igazán büszke az eddigi teljesítményére. Kilenc meccsen ugyanis három győzelem, döntetlen és vereség áll a neve mellett, legutóbb a Nice ellen kapott ki 1-0-ra. A múlt azonban kötelezi mindkét csapatot, így reménykedhetünk benne, hogy jó meccsre van kilátás.

Eredevisie, 10. forduló, 10.29.

14.30: PSV-Ajax

Ligue 1, 10. forduló, 10.29.

20.45: Marseille-Lyon