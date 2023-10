Varga Barnabásról, Lisztesről és a tökéletes klubról is beszélt a Fradi edzője

Dejan Sztankovics, a Ferencváros edzője rendhagyó körülmények között nyilatkozott a Genk elleni csütörtöki Konferencia-liga mérkőzés előtt.

Kiküldött munkatársunk helyszíni tudósítása Maastrichtból.

A Ferencváros rajta kívül álló okok miatt csak jókora késéssel tudott elindulni Budapestről a Genk elleni találkozóra, így a csapat vezetőedzője is rendhagyó körülmények között, a Maastrichtba (a holland város repülőterétől nem messze van a Fradi szállása) tartó repülőgépen nyilatkozott a csapattal utazó újságíróknak.

Egy közvetlen vetélytárs ellen fogunk pályára lépni a következő két fordulóban, és minden megszerzett pontnak döntő fontossága lehet a továbbjutás szempontjából. Nyilvánvaló, hogy, aki tovább akar jutni, annak a Csukaricskit is le kell győznie, de az itt megszerzett pontok jelentik az igazi esélyt. De nem lesz könnyű meccs, ebben egész biztos vagyok. Ez a csapat az előző idényben kis híján megnyerte a belga bajnokságot, ami tiszteletet parancsol."

A Fradi edzője az ellenfelet jellemezve elmondta, fiatal és gyors csapat vár a magyar bajnokra, amelyik egy erős bajnokságban edződik.

„De nekünk a saját utunkat kell járnunk, és a saját játékunkat játszanunk. Még akkor is, ha vannak sérültjeink, mint például Varga Barnabás, akinek a kiesése az egész magyar foci számára nagy veszteség most, hogy ilyen formában van. Jelenleg most ő a világ harmadik legjobb csatára, persze, hogy nagy érvágás a hiánya" – mondta Sztankovics, aki nagyon őszinte emberként jellemezte csatárát. Elmondta beszélt vele külön is, de ezt rendszeresen megteszi a legtöbb játékosával, hogy minél jobban megértse őket.

Varga sérülését egyértelműen a sérüléseknek tudta be, de mint mondta, ez sajnos velejárója annak, ha valaki rendre a legmagasabb szinten teljesít. Varga pótlására viszont a szerb Alekszandar Pesicset és a fiatal Lisztes Krisztiánt is megfelelően tartja.

Lisztes még nagyon fiatal, ugyanakkor nagyon erős, és egy óriási tehetség.

„Nem siránkozunk, nem keresünk kifogásokat, most is, mint minden meccsen a lehető legjobban akarunk majd játszani. Felkészültünk, volt három napunk pihenni, készen állunk a harcra" – jelentette ki.

Sztankovics nem titkolta, feldobta a Diósgyőr elleni mérkőzés, és nem csak a győzelem ténye.

„Csodaszép meccset játszottunk, szerintem minden magyar szurkoló számára élvezetes 90 perc volt. Telt ház előtt, egy jó ellenféllel szemben is végig agresszívek tudtunk maradni, kontrolláltuk a játékot, és megvolt az esélyünk, hogy több gólt is szerezzünk. Mindent kiadtunk magunkból, ahogy azt a klub presztízse megkívánja, de nem fogunk számolgatni, a Genk ellen is ugyanezt kell tennünk" – mutatott irányt a szerb edző.

A Fiorentina elleni meccsel összehasonlítva elmondta, bár a Genk elleni találkozó is nagyon nehéz lesz, mégis két teljesen különböző stílusú csapatról van szó, de ugyanúgy 90 percen át koncentrálni kell, mint Firenzében, ahol 60-65 percen át topfocit játszott a Ferencváros.

„Apróságok fognak dönteni, ahogy ezen a szinten minden mérkőzésen. De az én meglátásom az, hogy sérülésre nincs jobb orvosság, mint a győzelem" – mondta Sztankovics, aki elárulta, nagyon sokat beszélget a Ferencváros múltjáról Kubatov Gáborral, hogy jobban megismerje a klubot, annak történetét.