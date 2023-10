Courtois és De Bruyne csapata ellen készül újabb csodára a Fradi

A selejtezők kudarca után nyilvánvalóan egy továbbjutással javítana a belga KRC Genk a Konferencia-liga csoportkörében. Ehhez azonban a nagyszerű formában lévő Ferencvárost is le kellene győznie.

Kiküldött munkatársunk helyszíni tudósítása Genkből.

A tervezettnél jóval később érkezett csak meg a Ferencváros küldöttsége Maastrichtba, ahonnan busszal ment tovább a küldöttség Genkbe, miután a bérelt gép csak jókora késéssel érkezett meg Budapestre. A csütörtöki meccs helyszínén tervezett sajtótájékoztató is elmaradt, ami után egy belga lap jóvoltából az a hír terjedt, hogy az UEFA büntetéssel fenyegette meg a Fradit. Ez azonban olyan, mint a Tbilisziben osztogatott Moszkvicsok esete: az UEFA ugyanis ezúttal nagyon konstruktívan állt a történtekhez, és csak annyit kért, hogy a zöld-fehérek részéről a szállodában Dejan Sztankovics edző és Dibusz Dénes csapatkapitány tartson egy rögtönzött "sajtótájékoztatót", amit videóra vesznek, és elküldenek az UEFA-nak. Ez megtörtént, így természetesen nincs büntetés. A sajtótájékoztatóval együtt a szokásos pályabejárás is elmaradt, de majd csütörtökön megismerkednek a fiúk a Cegeka Arénával - ahol olyan sok újdonság nem vár rájuk: a 22 ezres stadionban ugyanúgy zöld a fű, mint a Groupama Arénában.

Nem végződött jól az előző, és nem kezdődött jól az aktuális idény a Genk számára. A 2023-as bajnoki címet egy 94. percben kapott góllal bukták el júniusban, és ugyan a Fradihoz hasonlóan ők is a Bajnokok Ligája selejtezőjében indultak, végül szintén a Konferencia-ligában kötöttek ki. Előbb a BL-selejtező második fordulójában a svájci Servette verte ki őket 1-1 és 2-2 után tizenegyesekkel, majd a folytatásban az Európa-liga selejtezőjének harmadik közében a görög Olympiakosz győzte le őket (0-1, 1-1).

A Konferencia-liga csoportkörében aztán az első fordulóban kétszer is egyenlíteniük kellett hazai pályán a Fiorentina ellen, majd a második fordulóban simán nyertek 2-0-ra a Cukaricki vendégeként. A szerb csapat ellen a második gólt az a Joseph Paintsil rúgta, aki a 2017-18-as idényben 25 bajnokin tíz gólt szerzett a Fradi színeiben.

A selejtezős kudarcok után tehát mindkét csapat a Konferencia-ligában szeretne bizonyítani, mégpedig úgy, hogy tavasszal is pályára lépjenek. Azonban mivel a csoportban ott van az előző kiírásban döntőig jutó Fiorentina is, a jó kezdés ellenére a belga és a magyar csapat sem mehet biztosra a továbbjutást illetően. Sőt, könnyen lehet, hogy a következő két mérkőzésük fogja eldönteni, melyikük jut tovább.

A hétvégi bajnoki fordulóban mindkét csapat győzelemmel hangolt a kupameccsre: a Genk a gyengécske Mechelent tömte ki hazai pályán 4-0-ra, míg a Fradi egy feszült és rengeteg energiát felemésztő meccsen győzte le idegenben a Diósgyőrt.

A rangadón aratott győzelem azonban áldozattal járt: a bombaformában lévő válogatott csatár, Varga Barnabás, aki minden sorozatot, klub- és válogatott meccset figyelembe véve már 20 gólnál jár az idényben, megsérült és nem tudott a csapattal tartani Belgiumba.

Varga Barnabás nagyon sok energiát beleadott, főleg az Eb-selejtezők során. Emlékszem, amikor még magam is a válogatottban játszottam, sosem volt megállás. Ugyanez igaz másokra is, benne van a sérülés ebben. Bízom benne, hogy nem komoly Barnabás sérülése és mielőbb visszatérhet közénk, de természetesen vannak cserejátékosaink is" – mondta még a Diósgyőr elleni meccs után Dejan Sztankovics, a Fradi edzője.

A szerb edző ugyancsak nem számíthat Adama Traoéra, és Henry Wingo, valamint Eldar Civic sem tartott a csapattal. Varga hiányában várhatóan Alekszandar Pesics kerül be kezdőbe, és könnyen lehet, hogy ezúttal le kell mondania a csapatnak a megszokott szórakoztató támadójátékáról.

Szerencsére nagyon sok játékosunk van, de egyikük sem véletlenül szerepel a Ferencvárosban, valamennyiüknek megvan a kvalitása hozzá, hogy egy ilyen nagy csapatban játszhassanak – mondta erről a helyzetről Sztankovics. És valóban, a Fradi kerete elég bő és elég mély is ahhoz, hogy minden hiányzót pótolni tudjon a szakvezetés.

És még mindezek, valamint a Mechelen elleni győzelem ellenére is a Fradi sokkal jobb formában van, mint a Genk. A belga csapat eddigi 11 bajnokijából csak négyet nyert meg (igaz, legyőzte az éllovas Royal Union Saint-Gilloise-t is, méghozzá idegenben), és egy vereség mellett hatszor is döntetlent játszott. Így 18 ponttal jelenleg az ötödik helyen áll a Jupiler Ligában.

Micsoda jubileum! Kereken Kereken 350. európai kupameccsét játssza csütörtökön a Genk ellen a Ferencváros. A Fradi európai kupakalandja 95 éve a szerb Beogradski elleni Közép-európai kupa találkozóval vette kezdetét, amit 7-0-ra nyertek meg a zöld-fehérek, majd a döntőig meneteltek, ahol 10-6-os összesítéssel győzték le a Rapid Wient. 1937-ben ismét megnyerte a sorozatot a Fradi, akkor a Laziót verték 4-2-re a döntőben. A legnagyobb sikert az 1965-ös Vásárvárosok Kupája (VVK) győzelem jelenti, amikor Torinóban győzte le a magyar csapat 1-0-ra a Juventust Fenyvesi Máté góljával. 1975-ben a korszak egyik legerősebb csapata, a Dinamo Kijev túl nagy falat volt a KEK-döntőben. 1995-ben pedig első magyar csapatként jutott BL-főtáblára a Fradi, miután 2-1-es összesítéssel legyőzte az Anderlechtet. 2019 óta pedig páratlan sorozatban van a csapat, hiszen immár sorozatban az ötödik idényben játszik egy európai kupa főtábláján.

Egy közvetlen vetélytárs ellen fogunk pályára lépni a következő két fordulóban, és minden megszerzett pontnak döntő fontossága lehet a továbbjutás szempontjából. Nyilvánvaló, hogy, aki tovább akar jutni, annak a Csukaricskit is le kell győznie, de az itt megszerzett pontok jelentik az igazi esélyt. De nem lesz könnyű meccs, ebben egész biztos vagyok. Ez a csapat az előző idényben kis híján megnyerte a belga bajnokságot, ami tiszteletet parancsol" - mondta Dejan Sztankovics a Maastrichtba tartó gépen.

Micsoda nevelések!

Európai hírű nevelőklub a KRC Genk, amely időről időre fantasztikus tehetségekkel látja el az európai futballt. A genki utánpótlásakadémia 2003-ban kezdte meg működését, amikor Ronny Vangeneugden irányításával elindult egy páratlanul sikeres program. A még belga viszonylatban is kis klubnak számító Genk olyan játékosokat nevelt ki a világ labdarúgásának, mint Yannick Carrasco, Jelle Vossen, Dennis Praet, Steven Defour, Christian Benteke, Thibaut Courtois, Divock Origi, Timothy Castagne, Leandro Trossard és nem utolsó sorban Kevin De Bruyne.

Ugyancsak figyelemre méltó a játékosmegfigyelő hálózatuk, amelyik olyan, később igen jó pénzért értékesített focistákat fedezett fel, mint Kalidou Koulibaly, Wilfred Ndidi, Leon Bailey, Sergej Milinković-Savić vagy éppen Sander Berge.

És ne feledkezzünk meg róla, hogy a klubnak több nagyszerű magyar játékosa is volt, akik közül külön is kiemelkedik a kapus Köteles László és a középpályás Tőzsér Dániel.

Folt a sportbarátságon

Az európai kupák sajátossága, hogy az érintett csapatok a meccsek előtt felveszik egymással a kapcsolatot, és baráti hangulatú levelezés formájában tisztázzák az olyan kérdéseket, mint a bejutás, a parkolóhelyek, a sajtótájékoztatók időpontja, a pályabejárás mikéntje, és még megannyi apróságnak tűnő, de valójában fontos dolog.

Ugyanezt a kört a Fradi és a Genk is letudta természetesen, és az sem jelentett gondot, hogy a két klubnak bizony múltja van egymással. Mégpedig a Genk mostani egyik legjobbja, Joseph Paintsil átigazolása miatt. A ghánai csatár a 2017-18-as idényben érkezett a Fradihoz, és remekül kezdte a szezont, pillanatok alatt a szurkolók egyik kedvence lett, ami nem is csoda, ha valaki ilyen gólokat lő a legnagyobb vetélytársnak:

Paintsil aztán a téli szünet után nem tért vissza időben a Fradihoz, azt állítva, hogy maláriás lett, de valójában ekkor már hallani lehetett a Genk érdeklődéséről. Sőt, a magyar csapat megkerülése ellenére a Fradinál is tudtak erről. A játékos ügynöke ezt követően még megvádolta a Fradit, hogy megkárosította Paintsilt, aki a viták ellenére visszatért a klubhoz, de már korántsem játszott olyan meghatározó szerepet, mint ősszel. Paintsil az idény után a Genk játékosa lett, és egy törökországi kölcsönidény után immár a belga csapat egyik legjobbjaként beszélnek a Joske néven becézett focistáról.

Mindez azonban már régen történt, a két klub túllépett ezen a kellemetlen eseten, és teljesen korrekt a kapcsolatban hozták tető alá a Konferencia-liga meccseiket.

Egy kis meglepetés

Eddig még nem láttunk olyat, mint, ami a maastrichti repülőtéren fogadott bennünket. Fiatalok egy csoportja különböző zászlókkal felszerelve várta a Fradi több játékosát is, így Myent Abenát, Marquinhost és Henry Wingót. Az amerikai védő nem tartott a csapattal, így az ő rajongója kicsit szomorúbban szorongatta a csillagos, sávos zászlót, a másik két drukkernek azonban szerencséje volt, kedvenceik örömmel álltak le velük egy közös fotóra.

A KRC Genk-Ferencváros mérkőzést csütörtökön 21 órai kezdettel rendezik Genkben. A találkozóról az Origo élő közvetítés és helyszíni tudósítás formájában is beszámol.