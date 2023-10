Borzalmasan gyenge ellenfél kellett a PSG feltámadásához

A Paris St. Germain magabiztos játékkal 3-0-ra legyőzte a teljesen enervált olasz AC Milant a labdarúgó BL harmadik fordulójában. Az olaszok ezzel továbbra sem tudtak gólt szerezni ebben a sorozatban és a továbbjutásuk is nagy veszélybe került. A szerda esti további öt mérkőzésen nem született nagy meglepetés, a Dortmund annak a Newcastle-nek az otthonában tudott nyerni, amely az előző körben simán legyőzte a PSG-t.

Párizsban óriási érdeklődés és telt ház várta az olasz AC Milan fellépését a BL harmadik fordulójában. A házigazda francia csapat neház helyzetben volt, mert a második fordulóban súlyos vereséget szenvedett a Newcastle United otthonában. Azt is mondhatnánk, hogy több nagy hiba nem fért bele a PSG-nek a csoportkörben.

Nagyon idegesen kezdett a Milan, jelezte ezt az is, hogy a szlovén bíró a 4. és 7. percben is előrántotta a sárga lapot, elsőnek Malick Thiaw, majd nem sokkal később Rade Krunic kapott figyelmeztetést. Az első negyedórában rengeteg volt a szabálytalanság, szinte nem is alakult ki folyamatos játék. A 22. percben némi izgalmat okozott pár renitens szurkoló, akik a meccs alatt befutottak a pályára, de elkapták őket a biztonságiak.

Félóra után könnyű volt mérleget vonni: helyzet és kapuralövés nélkül pergett le az első 30 perc. Így aztán némileg váratlanul szerezte meg a vezetést a PSG: a 32. percben a csapat legnagyobb sztárja, Mbappé a 32. percben betört a tizenhatoson belülre, majd egy befele csel után 12 méterről visszalőtte a labdát a jobb alsóba. Ezzel a váratlan góllal szerezte meg a vezetést a PSG. Ezzel le is pergett az első félidő, amely az AC Milan számára azért is volt borzalmas, mert ebben az idényben ez már az ötödik olyan BL-félidő volt, amelyen az olasz csapat nem tudott gólt szerezni.

A második félidő elején csaknem reménytelen helyzetbe került az AC Milan, mert Dembelé szép gólt lőtt ugyan, de a támadás indításakor a mezőnyben olyan szabálytalanság történt, amely miatt a videóbíró elvette a francia csapat második gólját. Az mondjuk egészen elképesztő volt, hogy a szlovén bíró hogy nem vette észre mindezt, amikor szinte az orra előtt zajlottak az események, de a lényeg az volt, hogy a videós szobában ülők résen voltak. Az 53. percben egy francia szöglet után Kolo Muani egy kipattanó labdát vágott be az olaszok kapujába, ezt a gólt pedig már nem vette el a videóbíró, s így tényleg szinte reménytelen helyzetbe került az AC Milan. Jegyezzük meg azt is, hogy a gólt megelőző szögletnél nagyon okosan ismerte fel a helyzetet a PSG a szöglet gyors elvégzésével.

A PSG kapusa a meccs folyamán a 63. percben védett először, de a Milan játéka totálisan veszélytelen volt ezen a mérkőzésen. Az utolsó negyedórában a franciák már nem szaggatták szét magukat, a Milan pedig semmit sem tudott kezdeni ellenfelével. A 82. percben megszülethetett volna a PSG harmadik gólja, de Mbappé lövése után a labda a kapufáról vágódott ki, igaz, az olaszok kapusa is beleért a labdába. A 89. percben Lee-kang In megadta a kegyelemdöfést és berúgta a francia csapat harmadik gólját. Ezzel az AC Milant szinte kivégezte a PSG, az olaszok teljesítménye szinte értékelhetetlen volt ezen a meccsen.

A csoport másik mérkőzésén a Dortmund az első félidő végén szerezte meg a vezetést az előzetesen esélyesebbnek tartott Newcastle vendégeként, és ezt az egygólos előnyt aztán óriási küzdelemben meg is őrizte a lefújásig. A házigazda angol együttes végig küzdött, de erőltetettnek tűntek a támadásai, és ha adódott is a játékosok előtt egy-egy nagy lehetőség, vagy a kapufát találták el, vagy a németek kapusa hárított.

Az E csoportban a mérkőzést emberhátrányban befejező Atlético Madrid nagy küzdelemben játszott 2-2-es döntetlent Glasgow-ban a Celtic-kel, míg a G csoportban a címvédő Manchester City gól nélküli első félidő után 3-1-re győzött a svájci Young Boys otthonában. Az angol csapatban Erling Haaland duplázott, a City pedig hibátlan mérleggel áll a négyes élén és a következő fordulóban már be is biztosíthatja a legjobb 16 közé kerülését.

Ugyancsak a G jelű négyesben a magyar válogatott védő Willi Orbánt sérülése miatt nélkülöző, a kapus Gulácsi Pétert pedig a kispadra ültető RB Leipzig 3-1-re verte a vendég Crvena Zvezdát.

A H csoportban az FC Porto a szünetben még egygólos hátrányban volt, aztán viszont a brazil Evanilson mesterhármasának is köszönhetően fordított és végül sima, 4-1-es sikert aratott a belga Antwerp vendégeként.

Eredmények:

E csoport: Celtic Glasgow (skót)-Atlético Madrid (spanyol) 2-2



F csoport: Paris Saint-Germain (francia) - AC Milan (olasz) 3-0

Newcastle United (angol)-Borussia Dortmund (német) 0-1



G csoport: RB Leipzig (német)-Crvena zvezda (szerb) 3-1

Young Boys (svájci)-Manchester City (angol) 1-3



H csoport: Royal Antwerp (belga)-FC Porto (portugál) 1-4