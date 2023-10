Ezt mondta Dibusz Dénes a hatalmas bravúrjáról

A Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott csütörtökön a belga Genk otthonában a labdarúgó Konferencia-liga csoportküzdelmeinek harmadik fordulójában. A mérkőzés után az M4 kamerái előtt értéket a zöld-fehérek csapatkapitánya, Dibusz Dénes.

"Szerencsére lezajlott a szülés rendben, jól van a család és minden a legnagyobb rendben van. A mérkőzést látva sem panaszkodhatunk, egy teljesen korrekt eredményt értünk el, egyáltalán nem lehetünk elégedtlenek. A mai napon picit kevésbé intenzív játékot próbáltunk játszani. A vasárnapi mérkőzés is sokat kivett belőlünk, a hétvégén ugye derbi és próbáltunk most egy kicsit visszafogottabban letámadni, hogy jobban bírjuk a végét. Szerintem ez sikerült is. Nem volt érezhető az, ami mondjuk Fiorentina ellen, hogy a 60. perc környékén elfogytunk és beszorított minket az ellenfél. Végig fent tudtuk tartani ezt a ritmust, voltak lehetőségeink, talán, ha egy-egy kontrát jobban végigvisszünk, akkor még szebb eredmény is lehetett volna ebből, de összességében nagyon stabil játékot játszottunk. Egy ilyen ellenfél ellen ez egy teljesen korrekt eredmény és jó kiindulásipont a visszavágóra" - értékelt a meccs után Dibusz.

Az első félidő végén az ex-ferencvárosi Paintsil villant meg, egy csel után gyönyörűen tekert a hosszú sarok felé, Dibusz szerencséjére a labda a felső lécen csattant.

"Nagyon furaívű labda volt. Bevallom őszintén az elején azt hittem fölé, mellé megy, aztán ahogy csapódott le, akkor azért éreztem, hogy menni kell érte. Hozzáértem azért, én toltam kapufára, de azért örülök, hogy hiába volt Paintsilnek néhány lehetősége, nem sikerült a kapumba találnia. Olvastam, hogy azt nyilatkozta, ismerem engem, és tudja mi kell ellenem, örülök, hogy ebből a külön csatából most nem ő jött ki győztesen" - mondta korábbi csapattársáról a magyar válogatott kapus.