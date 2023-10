A Fradi védője elmondta, milyen volt a barátját rugdosni

Csütörtök este a magyar bajnok Ferencváros 0-0-s döntetlent játszott a ezüstérmes belga Genk otthonában a labdarúgó Konferencia-liga csoportküzdelmeinek harmadik fordulójában. A találkozó után Botka Endre, a Fradi magyar válogatott védője az M4 Sport kamerája előtt elmondta, hogy csalódott az eredmény miatt, mert úgy érzi, egy kis szerencsével meglehetett volna a győzelem.

Botka Endre kezdőként lépett pályára, azonban a 40. percben kapott egy sárga lapot, miután szabálytalankodott Joseph Paintsillel, a Fradi korábbi támadójával. A lefújás előtt aztán Botka még egy szabálytalanságot elkövetett, aminek a következtében akár ki is állíthatták volna, így Dejan Sztankovics vezetőedző inkább lecserélte őt a szünetben.

„Azt éreztem, hogy bőven van bennem még energia, tudtam volna kezelni a sárgás helyzetet, de ez volt a biztonságos, mert utána volt egy olyan faultom, ami után lehet, hogy Magyarországon ki is állítottak volna. Paintsil nagyon jó gyerek, kedvelem őt, de tudom, hogy nem szereti, ha az elején oda rugdosnak neki. Sajnálom, hogy nem tudtuk ezt a párharcot folytatni" – mondta az M4 Sport kamerája előtt Botka Endre, aki elárulta, hogy Joseph Paintsillel, a Fradi korábbi támadójával a mai napig tartja a kapcsolatot. „Mai is többet vártam a csapattól, jól lezártuk a széleket, megakadályoztuk a támadásvezetéseiket a széleken. Ha van egy kis szerencsénk, meg is nyerhettük volna a meccset" – tette hozzá a Fradi magyar válogatott védője.

A Fradi ezzel a döntetlennel, öt ponttal a második helyen áll a csoportban. Dejan Sztankovics irányításával továbbra is veretlen a Ferencváros, amely az Európa Konferencia-liga következő fordulójában, november 9-én hazai pályán fogadja a Genket.