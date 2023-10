Tovább tart a Fradi-csoda a Konferencia ligában

A Ferencváros egy nem túl látványos mérkőzésen hatalmas szívvel és nagyon okosan focizva harcolt ki értékes döntetlent a belga Genk otthonában az Európa Konferencia-liga csoportkörének harmadik fordulójában. A magyar bajnok a győzelemtől is centikre volt, és a megszolgált egy ponttal őrzi továbbjutást jelentő helyét a csoportban. Folytatás a Groupama Arénában november 9-én újfent a Genk ellen.

Kiküldött munkatársunk helyszíni tudósítása Genkből.

A találkozó előtt isten igazából nem tudtuk, hogy mire is számítsuk. A bomba formában lévő csatár, Varga Barnabás megsérült a Diósgyőr elleni bajnokin, Adama Traoré hetek óta harcképtelen, a védelemből pedig Henry Wingo és Eldar Civic sem utazott el Belgiumba. Ugyanakkor Dejan Sztankovics a találkozó előtt mindenkit megnyugtatott: elég mély a Fradi kerete, hogy minden kiesőt megfelelően tudjanak pótolni.

A másik kérdőjelet az jelentette, hogy vajon hogy sikerül az ingerszegény környezetben töltött egész nap után felpörögni a meccsre? Nos, gyorsan kiderült, hogy ezért kár volt aggódnunk, mert egyáltalán nem jelentett problémát: a Fradi az első perctől harapott!

Illetve a másodiktól, a meccs ugyanis a kezdő sípszó után rögtön egy játékmegszakítással indult, a bírónak ugyanis meg kellett várnia, amíg a belga drukkerek pirotechnikai bemutatója után felszáll a füst a pálya egyik térfeléről.

Az első percek a belga csapatról szóltak, de a 10. perctől megnyugodott a magyar csapat, egyre gyakrabban jött ki a szorításból. A csapat ezúttal nem ugyanazt a focit játszotta, amit az eddigi mérkőzéseken megszokhattunk tőlük: kevésbé volt veszélyes támadásban, viszont hihetetlenül fegyelmezetten játszott a teljes 90 perc során.

A legfontosabb talán az volt, hogy ne hagyják a belgák gyors fociját érvényesülni. Ebből Sigér Dávid vette ki a részét a leginkább, aki óriási munkát végzett a középpályán: számolatlanul vívta a párharcokat, melyek többségét megnyerte, és végig nagyon ügyelt rá, hogy csak annyira legyen kemény, hogy ne kapjon érte sárgát. A szerepét Dejan Sztankovics is kiemelte a találkozó után:

Sigi rengeteget futott, három ember munkáját végezte el, nem csoda, ha a 90. percben már nem tudott kapura lőni. Végig nagyon koncentráltan, keményen, okosan játszott - dicsérte a játékost az edző, aki azt is elmondta, nem tud még ennek a meccsnek a "visszavágójára" gondolni, mert annyi meccs vár még a Fradira a következő két hétben, hogy korai még a belgákkal foglalkozni.

"De, ha valaki azt mondja, hogy a mai eredmény fényében hazai pályán a továbbjutás reményében léphetünk pályára, biztos, hogy aláírtam volna. A csoportunkban minden meccs fontos, minden megszerzett pontnak jelentősége van. Elégedett vagyok az öt ponttal, de az öltözőben ki fogjuk elemezni a meccset. A fiúk viszont minden dicséretet megérdemelnek - mondta Sztankovics.

Fontos leszögezni: a Fradi ismét egy magasabban jegyzett bajnokság egyik legjobb csapatával vette fel a versenyt minden mutatóban, ráadásul idegenben!

Sem a labdabirtoklásban (54-46% a belgák javára), sem a várható gólok tekintetében (0,98-0,74) nem volt jelentős fölény a Genk javára, a kaput eltaláló lövések számát tekintve is csak minimálisan voltak jobbak, ebben a mutatóban 4-3 lett a javukra.

A Fradi a pálya közepén egyértelműen sikeresen fékezte meg a belgákat, a Sigér Dávid, Cebrail Makreckis, illetve a hátrébb játszó Botka Endre és Ibrahima Cissé is rengeteg labdát szerzett és párharcot nyert. A Fradi koncentrációját jól jelzi, hogy míg a szezon elején a zöld-fehéreknek rendre meggyűlt a bajuk az ellenfelek rögzített helyzetből indított akcióival, addig most hiába rúgott be hét szögletet és legalább ugyanennyi szabadrúgást a kapu elé a Genk, komolyabb veszély talán, ha két kísérletből lett, az összes többi alkalommal magabiztosan hárított a védelem.

Vagy, ha nem a védelem, akkor Dibusz Dénes, akinek mindkét félidőben volt egy-egy nagy bravúrja, és ezúttal lábbal is rendkívül magabiztos volt, minden kirúgása Fradi-játékost talált meg, nem tudott az ellenfél visszatámadni egy rosszabbul sikerült megoldás után - mert nem volt ilyen.

A Fraid pontosan úgy játszott, ahogy játszania kellett, hogy legalább egy ponttal utazhasson haza Genkből. Ha pontszámban nem is, de lélektanilag mindenképpen előnybe került a belga ezüstérmessel szemben, hiszen hazai pályán saját közönsége előtt már inkább a magyar bajnok lesz a párharc esélyese.

Apropó közönség: ahogy a pályán, úgy a lelátón is többet vártunk a belgáktól, akik egy szép meccs előtti koreón kívül nem sokat mutattak, arról nem is beszélve, hogy a 22 ezres Cegeka Aréna jóhiszemű becsléssel is csak félig telt meg. A vendégszektor viszont tele volt, mintegy ötszáz magyar drukker végig buzdította a Ferencvárost.

Ami pedig a folytatást illeti: két hét múlva újra a Genk lesz az ellenfél a negyedik fordulóban. Addig viszont még három kemény bajnoki találkozó, sorrendben az Újpest, a Puskás Akadémia és a Kecskemét ellen vár a Fradira, és majd utána jöhet a Genk elleni párharc második felvonása.

Ha a Fradi akkor is megőrzi veretlenségét a Sztankovics-érában, akkor minden esélye megvan rá, hogy egymást követő második évben is megérje a kupatavaszt, ami történelmi siker lenne a magyar futball számára.

Konferencia-liga, csoportkör, 3. forduló:

F csoport:

Genk (belga)-Ferencvárosi TC 0-0

Genk, v.: Aleksandar Stavrev (északmacedón)

kiállítva: Arokodare(93.)

sárga lap: Arteaga (29.), el-Hanúsz (59.), illetve Botka (40.)

Genk: Vandevoort - Munoz, McKenzie, Cuesta, Arteaga - Paintsil (el-Hadj, 90.), Galarza, Heyhen, el-Hanúsz - Baah (Sor, 75.), Zeqiri (Arokodare, 75.)

Ferencvárosi TC: Dibusz - Botka (Ben Romdhane, a szünetben), S. Mmaee, Cissé (Abena, a szünetben), Ramírez (Pászka, 82.) - Sigér, Makreckis - Zachariassen (Owusu 65.), Abu Fani, Marquinhos - Pesic (Lisztes, 73.)

A tabella:

1. Fiorentina 3 1 2 - 10- 4 5 pont

2. Ferencváros 3 1 2 - 5- 3 5

3. KRC Genk 3 1 2 - 4- 2 5

4. Cukaricki 3 - - 3 1-11 0

korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 21.):

Ferencvárosi TC-Cukaricki 3-1

KRC Genk-Fiorentina 2-2

2. forduló (október 5.):

FK Cukaricki-KRC Genk 0-2 (0-2)

ACF Fiorentina-Ferencvárosi TC 2-2 (0-1)

a további program:

4. forduló (november 9.):

Ferencvárosi TC-Genk 18.45

Cukaricki-Fiorentina, Leskovac 18.45

5. forduló (november 30.):

Fiorentina-Genk 21.00

Cukaricki-Ferencvárosi TC, Leskovac 21.00

6. forduló (december 14.):

Genk-Cukaricki 18.45

Ferencvárosi TC-Fiorentina 18.45