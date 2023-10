A Fradi korábbi válogatott focistája ezt várja a Genk elleni meccstől

Pályafutása egyik legszebb időszakaként emlékszik vissza a belga Genknél töltött évekre Tőzsér Dániel, 31-szeres válogatott futballista, aki a klub meghívására vendégként érkezett a Ferencváros elleni csütörtöki Konferencia-liga csoportmérkőzésre.

Nagyon családias a légkör ennél a klubnál, ez az egyik legnagyobb erénye. Ugyan az évek alatt nemzetközileg is elismert együttes lett, és volt már az is a mi időnkben, mégis vannak olyanok, aki több évtizede az egyesületnél dolgoznak, szertárosok, edzők, vagy a vezetőség bizonyos tagjai" - nyilatkozta a meccs délelőttjén Tőzsér Dániel, aki 2008 és 2012 között erősítette a csapatot és korábbi pályaedzője két héttel ezelőtt hívott meg az összecsapásra.

A 38 éves középpályás megjegyezte, a Genknél minden bizonnyal azért is gondolnak vissza jó szívvel a magyar játékosokra, mint például a rajta kívül ugyancsak meghívott Brockhauser Istvánra és Köteles Lászlóra, mert külön-külön is szép sikereket értek el az együttessel. Fantasztikus négy évet töltöttünk el itt az életünkből. Úgy érzem, én kimaxoltam a Genknél töltött időszakomat, folyamatosan játszottam, külföldiként csapatkapitány lehetettem, bajnokságot, kupát és szuperkupát nyertünk, játszottunk a Bajnokok Ligájában. Szerintem sok szépet mesélhetek majd egyszer az unokáimnak ezekről az évekről - mondta Tőzsér, aki a Genkkel a BL-ben 2011-ben a csoportkörben a Chelsea, a Bayer Leverkusen és a Valencia ellen is pályára lépett, és mindhárom hazai meccsükön döntetlent értek el.

Tőzsér Dániel elárulta, amikor 2008-ban az AEK Athéntól távozott, a spanyol élvonalban szereplő Deportitvo La Corunától is volt megkeresése, végül azonban menedzserével közösen a Genk mellett döntöttek.



Úgy éreztük akkor, hogy a karrierem szempontjából jobb lenne a belga ajánlat, utólag visszagondolva pedig szerintem a lehető legjobb döntést hoztam - mondta a magyar futballista, aki szerint a fiatal játékosok számára Belgium az egyik legjobb hely a fejlődésre, ráadásul a bajnoki meccseket folyamatosan figyelik az európai topklubokkal kapcsolatban lévő menedzserek.

Annak idején Tőzsér Dániel együtt futballozott Thibaut Courtois-val és Kevin De Bruynével, a Real Madrid és a Manchester City azóta már BL-győztes klasszisaival is, akik mindketten a klub kiváló utánpótlásából kerültek ki. A magyar játékos kiemelte, előbbivel azóta is rendszeresen tartja a kapcsolatot, szerdán is beszéltek telefonon, De Bruyne viszont jóval "visszahúzódóbb", de így is sok közös emlékük van, hiszen egymás mellett játszottak a pályán.

A Konferencia-liga meccsel kapcsolatban Tőzsér Dániel elmondta, egy remek hangulatú összecsapást vár, egy "szép futballestet", ahol hasonló erősségű csapatok találkoznak majd és az dönthet, ki akarja majd jobban a három pontot.