Világszínvonalú sportfogadási oldallal erősített a TippmixPro

Elindult az új tippmixpro.hu, a Szerencsejáték Zrt. vadonatúj sportfogadási oldala, amelyen az új funkciók mellett közel tízszer több fogadási esemény várja a fogadókat. Az oldal különlegessége - amellett, hogy megérkezett a fogadáskészítő és az azonnali kifizetés funkció - hazánkban legálisan csak itt lehet tétet rakni a magyar látványcsapatsportok eseményeire, mint például a foci, a kézi-, a röp- és a kosárlabda, vagy a jégkorong-mérkőzésekre.

Idén januárban jelentette be a Szerencsejáték Zrt., hogy szerződést kötött az EveryMatrix szolgáltatóval, amely a TippmixPro márka mögött álló digitális sportfogadási szoftvermegoldásokat és szolgáltatásokat biztosítja. A díjnyertes OddsMatrix sportfogadási platformnak köszönhetően jelentősen bővül a sportfogadási kínálat és többek között számos piacvezető fogadási funkció válik elérhetővé. A több hónapos fejlesztést követően a nemzeti lottótársaság október 25-én újította meg online sportfogadási platformját - derült ki a Szerencsejáték Zrt. közleményéből.

10 éve indítottuk el online sportfogadási platformunkat, és mindvégig törekedtünk arra, hogy fogadóinknak a legtöbbet nyújthassuk. A tippmixpro.hu megújulása mérföldkő a vállalat és a játékosaink számára is: az új oldalon a korábbinál jóval szélesebb kínálattal, világszínvonalú sportfogadási lehetőségeket biztosítunk úgy, hogy mindeközben nem tévesztjük szem elől felelős játékszervezési elveinket sem – emelte ki a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Mager Andrea hangsúlyozta: A játékosélményt növelő új funkciók mellett olyan fogadási lehetőségeket és piacokat is kínálunk a fogadóinknak, amelyeket legálisan csak a tippmixpro.hu oldalon érhetnek el

A megújulás során a Szerencsejáték Zrt. modernizálta és hatékonyabbá tette a fogadási folyamatokat, ezzel is növelve az ügyfélélményt. Az egyik ilyen új funkció a játékosok számára rendkívül népszerű cash out, vagyis az azonnalikifizetés, ami pörgős, dinamikus játékélményt biztosít. Ennek részleges és automatikus formája is elérhetővé vált. Az új funkciók között szerepel még a fogadáskészítő szolgáltatás, amelynek segítségével a játékosok akár egyetlen mérkőzésre is tudnak kötésben fogadni, ehhez pedig mérkőzésenként többszáz fogadási piacot kínál a tippmixpro.hu.

Éves szinten várhatóan az egymilliót is meghaladó eseményre biztosít fogadási ajánlatot a Szerencsejáték Zrt. az új tippmixpro.hu oldalon, és egyúttal Magyarországon az egyetlen legális fogadási lehetőséget nyújtja az olyan magyar szervezésű, kiemelt látvány-csapatsportágakban, mint a labdarúgás, a jégkorong, a kosárlabda, a kézilabda, a vízilabda vagy éppen a röplabda.



A virtuális pálya is kibővült, hiszen a megújult tippmixpro.hu oldalon már 15 e-sportra fogadhatnak a játékosok. A klasszikus e-sportok között újdonság a Warcraft III és a Valorant, utóbbira rögtön élőben is lehet fogadni. Emellett a nagy népszerűségnek örvendő szimulációs e-sportok (pl. e-foci, e-kosár) terén sokszorosára nőtt a kínálat.