Sztankovics: nem sírunk, hanem megyünk és harcolunk

Csütörtök este a magyar bajnok Ferencváros 0-0-s döntetlent játszott a ezüstérmes belga Genk otthonában a labdarúgó Konferencia-liga csoportküzdelmeinek harmadik fordulójában. A találkozó után Dejan Sztankovics, a Fradi szerb edzője az M4 Sport kamerája előtt elmondta, hogy a sérülések miatt ez most nem a legerősebb csapat, de nincs helye sírásnak, hanem menni és harcolni kell.

„Elment a hangom, de most az a lényeg, hogy nem vesztettük el a meccset" – kezdte az értékelését Dejan Sztankovics, a Fradi edzője.

„Gyors volt az ellenfél, tele fiatal játékosokkal. A szurkolóink fantasztikusak voltak, tartották bennünk a lelket. Voltak lehetőségeink, de taktikailag remek ellenfelünk volt. Meccs előtt is mondtam, hogy jó lenne nyerni, de nem ez volt most volt a legerősebb Ferencváros. Gratulálok a játékosaimnak, akik a végéig harcoltak. Vannak most problémáink a sérülésekkel, de nem sírunk, hanem megyünk és harcolunk. Meg kell őriznünk a koncentrációt december végéig, majd után pihenünk" – tette hozzá Dejan Sztankovics, akinek az irányításával továbbra is veretlen a Ferencváros.

A Fradi ezzel a döntetlennel, öt ponttal a második helyen áll a csoportjában, a következő fordulójában, november 9-én hazai pályán fogadja a Genket.