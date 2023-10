Szoboszlainak váratlan látogatója volt a Liverpool edzésén - kép

A magyar válogatott egykori kapusa, Bogdán Ádám visszatért korábbi klubjához, a Liverpoolhoz, ahol meglátogatta az Angliában közönségkedvencé vált Szoboszlai Dominikot is.

A 21-szeres válogatott kapus nyáron távozott a magyar bajnok Ferencvárostól, s bár hivatalos még nem jelentette be, szinte biztos, hogy visszavonul a profi futballtól. Bogdán a megnövekedett szabadidejében nemrég ellátogatott korábbi csapata, a Liverpool edzőközpontjába, ahol találkozott a magyar fociválogatott csapatkapitányával is. A Vörösök korábbi és jelenlegi magyar játékosának találkozásáról pedig meg is osztott egy képet a hivatalos közösségi oldalán.