"Takarodj vissza Amerikába" - a szurkolók máris elüldöznék a Manchester United legendáját

Wayne Rooney alig két hete ült le a másodosztályú Birmingham City kispadjára, a szurkolók azonban máris lázadnak ellene és elküldenék a csapattól.

Nem indult jól Wayne Rooney edzői karrierje a Birmingham Citynél, ugyanis két vereséggel kezdte edzői karrierjét a szebb napokat is megélt angol csapatnál. A birminghamiek célja a szezon előtt még a feljutás volt, ennek megfelelően jól is kezdte a csapat az idei szezont, hiszen John Eustace irányításával az első 11 bajnokin ötször győzött, három döntetlen mellett mindössze három vereséget szenvedett, 18 pontjával hatodik helyen állt, amikor Eustace-t menesztették.



A Middlesbrough vendégeként elszenvedett 1-0-s vereség és a Hull City elleni 2-0-s zakó után a szurkolók egy része Rooney-t kezdte hibáztatni a gyenge eredmények miatt. Az ESPN beszámolója szerint az egyik dühös drukker a legutóbbi kudarcot követően azt ordította Rooney-nak, hogy "takarodj vissza Amerikába", miközben a korábbi angol válogatott csatár a játékoskijáró felé tartott. A Manchester United legendája most megtörte a csendet és reagált a birminghami szurkolók kritikájára.

"Megértem a szurkolókat, de arra kérem őket, legyenek türelemmel. Nem rég vált meg a klub egy nagyon népszerű menedzsertől, aki jó munkát végzett, így természetesen megértem a szurkolók csalódottságát. Azonban fel kell ismernünk, hogy nem az a fontos, hogy hol tartunk most, hanem, hogy hová akarunk eljutni. Szeretnénk fejlődni, mivel természetesen ez a célunk. Az első mondatom a játékosokhoz az volt, hogy megpróbálunk más módon játszani, ami lehet, hogy néhányuknak kényelmetlen lesz. De arra kértem őket, ha ez így lenne, akkor szóljanak nekem. Nem akarok mindenkit teljesen kimozdítani a komfortzónájából, de valószínűleg az elmúlt két meccsen ez történt, már ami a védelmet illeti. Szóval ezen változtatnom kell" - mondta a Sky Sportsnak az angol szakember.

A másodosztály 12. helyén álló Birmingham City szombaton a Southampton otthonában szerezheti meg első pontjait Rooney irányításával.