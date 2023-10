A Diósgyőr edzője a bírót és az ellenfél taktikáját szidta az elbukott meccs után - videó

A labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójában a Fehérvár FC 4-0-ra legyőzte a Diósgyőrt a sóstói MOL Arénában. A találkozó után Kuznyecov Szergej, a Diósgyőr edzője keményen kritizálta a mérkőzést vezető Bognár Tamás játékvezető, mellette pedig a Fehérvár játékstílusáról is kifejtette nemtetszését.

„Nehéz értékelni az ilyen mérkőzéseket. A mutatott játék alapján az első félidő nem volt rossz. A piros lap előtt mi domináltunk, helyzeteket dolgoztunk ki, amit nem rúgtunk be. Az ellenfél mély védekezésből kontrázott, kétszer lőttek kapura, amiből két gólt szereztek. A piros lap viszont lezárta a mérkőzést. A szünetben próbáltam elkerülni a kiállítást, azért cseréltem le Gera Dánielt, mert láttam, hogy a bíró nagyon keresi a pillanatokat. Úgy tűnik, ez a szokás Fehérváron. Múltkor az MTK kapott itt két piros lapot, most mi voltunk soron, biztos majd utánunk is jön valaki két piros lappal. Sajnos Farkas Dániel beleszaladt két sárga lapba, így nem sikerült megvédeni a csapatot a piros laptól" - mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Kuznyecov Szergej, a Diósgyőr edzője, aki a játékvezető mellett a Fehérvár játékstílusát is kritizálta.

„Tudtuk, hogy a Fehérvár mélyen védekezik, és abból kontrázik. Mi is beállhatnánk a busszal a saját kapunk elé, és állva várnánk, hogy mikor lehet kontrázni, ez a legegyszerűbb játék. Azonban mi támadójátékot szeretnénk játszani, megbontani az ellenfél védelmét, ami sokkal nehezebb. Megvoltak a helyzeteink, de nem tudtuk megszerezni a vezetést, miközben az ellenfél megvalósította a meccstervét" – tette hozzá a Diósgyőr edzője, akinek a csapata sorozatban harmadszor veszített az NB I-ben.