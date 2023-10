Hatalmas verést kapott a Diósgyőr, sorozatban harmadszor bukott az NB I-ben

A labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójában a Fehérvár FC 4-0-ra legyőzte a Diósgyőrt a sóstói MOL Arénában.

Jobban kezdte a mérkőzést a Fehérvár; Schön hozta szépen helyzetbe magát a 8. percben, majd nagy erejű lövése az oldalhálóba vágódott. A 16. percben a túloldalon Pernambuco éles szögből leadott lövését kellett védenie Tóthnak, aztán Stephen 25 méteres bombáját is hárította a hazaiak kapusa.

A 27. percben nagy helyzet alakult ki a DVTK kapuja előtt, ám Schön remek középre adása után Szabó közelről nem tudta eltalálni a labdát. A 41. percben már nem tudtak megmenekülni a bekapott góltól a vendégek; Christensen 14 méterről a bal alsóba lőtt, megszerezve a fehérvári vezetést. A hazai együttes a szünet előtt növelte az előnyét, Katona lövését még védte a Diósgyőr kapusa, de a kipattanót Kodro belőtte.

Kuznyecov Szergej, a Diósgyőr edzője rendkívül elégedetlen lehetett csapata első félidőben mutatott játékával, ugyanis a szünetben hármat is cserélt. A második félidőben már sokkal veszélyesebben futballozott a miskolci csapat; meg is volt rá az esélye, hogy visszajöjjön a meccsbe, de Tóth Balázs, a Vidi kapusa több nagy védést is bemutatott.

A folytatásban a Diósgyőr ment előre, egyre közelebb járt a gólszerzéshez, azonban a 69. percben emberelőnybe került a Fehérvár. Egy labdaszerzés után a fehérvári Deiby Flores indult meg előre, a félpályánál megtolta a labdát Farkas Dániel mellett, aki felborította a hondurasi játékost, ezért a félidőben beállt Farkas megkapta a második sárgáját, és mehetett zuhanyozni.

Az utolsó bő húsz percben a Diósgyőr még próbálkozott, de a Fehérvár emberelőnyben már teljesen kontrollálta a meccset, és végül a 82. percben el is döntötte azt. Katona Mátyás tökéletes ütemű kiugratása után Lirim Kastrati került ziccerbe, majd a kivetődő Artem Odyntsov mellett a bal alsóba lőtt.

A Fehérvár azonban a harmadik gól után sem állt meg, és két perc múlva újabb gólt szerzett. Az első gólt szerző Christensen átadása után Kodro került helyzetbe, és éles szögből kilőtte a jobb alsó sarkot.

A hajrában aztán elszabadultak az indulatok, amikor a diósgyőri Szatmári Csaba beletalpalt Flores lábába, amiért megkapta a második sárga lapját, így a miskolci csapat kettős emberhátrányban fejezte be a meccset.

Győzelmével a Fehérvár feljött a tabella hetedik helyére, míg a Diósgyőr lecsúszott az ötödik helyre, és sorozatban harmadszor kapott ki az OTP Bank Ligában.