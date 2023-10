Őrült meccsen aratott nyolcgólos történelmi győzelmet a Bayern München

A német labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában a címvédő Bayern München 8-0-ra legyőzte a Darmstadt csapatát az Allianz Arénában.

A müncheni szurkolóknak már a találkozó elején volt okuk az örömre, ugyanis 350 nap után visszatért a kapuba a csapatkapitány Manuel Neuer, aki legutóbb 2022 novemberében védte a német rekordbajnok kapuját. Nem mellesleg a klub történetében ez a leghosszabb eltelt idő két mérkőzés között.

A mérkőzés eleje aztán nem alakult jól a Bayern számára, ugyanis a negyedik percben kiállították Joshua Kimmich-et, aki utolsó emberként elveszített egy labdát, majd szabálytalankodott a gólhelyzetbe kerülő Marvin Mehlemmel szemben. Kimmich kiállítása azonban nem befolyásolta a meccset, mert a 21. percben a Darmstadt játékosát, Klaus Gjasulát is kiállították egy hasonló eset miatt, majd a 41. percben Matej Maglica is mehetett zuhanyozni, amikor fellökte a ziccerben kilépő Harry Kane-t, ezzel pedig ez lett a Bundesliga történetének első olyan meccse, amikor három játékost is kiállítottak az első félidőben.

A gólnélküli első félidő után aztán a folytatásban mészárlást rendezett a Bayern München, amely nyolc gólt lőtt a Darmstadtnak. Thomas Müller egyszer, Jamal Musiala és Leroy Sané két-két gólt lőtt, míg az angol válogatott Harry Kane mesterhármast lőtt, ezzel pedig ő lett az első játékos a Bundesliga történetében, aki 12 gólt szerzett az első kilenc bajnoki meccsén.

Az angol válogatott csatár második gólja nem mindennapi volt, Kane a saját térfeléről, a kezdőkörből ívelt a kapus feje fölött a hálóba.

A magyar érdekeltségű csapatok közül a Hoffenheim Szalai Attila nélkül győzött az eddig hazai környezetben százszázalékos Stuttgart otthonában, ezzel klubrekordját tovább javítva mind az öt meccsét megnyerte idegenben a bajnoki szezonban. A sérült Schäfer Andrást hosszú ideje nélkülöző Union Berlin a Werder Bremen vendégeként kapott ki. Az előző idényben negyedik, így BL-induló fővárosiak sorozatban a hetedik vereségüket szenvedték el a Bundesligában.

Bundesliga, 9. forduló:

FC Augsburg-VfL Wolfsburg 3-2 (1-2)

Bayern München-Darmstadt 8-0 (0-0)

Borussia Mönchengladbach-FC Heidenheim 2-1 (1-1)

VfB Stuttgart-TSG Hoffenheim 2-3 (0-2)

Werder Bremen-Union Berlin 2-0 (1-0)