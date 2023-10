Sztankovics a Fradi-szurkolókat és a kapusát dicsérte megnyert derbi után

A labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójának vasárnapi rangadóján a címvédő és listavezető Ferencváros hazai pályán magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott ősi riválisa, az Újpest felett. A találkozó után a Fradi edzője, Dejan Sztankovics értékelte csapata teljesítményét és külön kiemelte a Dibusz Dénes helyére beugró Varga Ádámot, akit a mérkőzés emberének nevezett.

"Nagyon élveztem a magyar derbit, most már 100 százalékosan tudom, milyen ez. A szurkolók fantasztikus atmoszférát teremtettek, a 12. játékosunk voltak ma a gyepen, hihetetlen élmény volt ilyen hangulatban játszani. Nagy gratuláció jár a csapatnak, szervezettek voltak, maximálisan ott voltak fejben is. Hiába játszunk háromnaponta mérkőzéseket, egy derbin nem lehet kifogás, hogy az ember fáradt, 100 százalékot kell beleadni. Ezt abszolút megtették a srácok a pályán, ezért szeretnék gratulálni a csapatomnak, köszönöm nekik az áldozatot, a lojalitást – idézi a Ferencváros honlapja a szerb trénert.

"Egy 3-0-s derbigyőzelem után lehet belemenni a részletekbe, de számomra a legfontosabb, hogy mindenki szívből, alázattal játszott, úgy gondolom, ennek a jutalma néha az, hogy velünk van a szerencse is. Három nap múlva egy újabb fontos mérkőzés következik számunkra a MOL Magyar Kupában. Mély a keretünk, örülök neki, hogy újra bevethettünk olyan játékosokat, mint Esiti, Toki és Gojak. Várunk még Cissé és Traoré visszatérésére, de az ő felépülésük még néhány hetet igénybe vehet, akárcsak Varga Barnabás és Sigér Dávid felépülése. Boldog vagyok Varga Ádám miatt, aki igazi Fradi-nevelés, 7 éves kora óta a Ferencváros játékosa, itt nőtt fel. Pár perccel a lefújás után beszéltem vele, sírt. Ilyenkor tele vagyunk érzelmekkel, ezért ebben a pillanatban nincs helye az elemzésnek. Nálam Varga Ádám volt a mérkőzés embere. Nemcsak azért, mert többször is góltól mentette meg a Ferencvárost, hanem mert emberileg is nagyon fontos volt számára, hogy átélhesse a derbit. Örülök, hogy számára ez az álom beteljesült."

Dejan Sztankovics arról is beszélt, hogy miért Botka Endre kezdett a védelem bal oldalán, illetve azt is elmondta, miért nem Dibusz Dénes védett.

"Ramírez nagyon fáradt volt a belgiumi mérkőzés után, Civic egy sérülés után tért vissza. Botka régóta itt van már a klubnál. Miután kapott egy rúgást, lecseréltem őt, ezeket a döntéseket mind meg kell hozni egy vezetőedzőnek. Dibusz Dénes sérült. Ha háromnaponta mérkőzéseket játszol, akkor néha egy meccs másnapján jönnek ki a sérülések, hiszen nagyon sok kilométer van ilyenkor a lábban. A Genk elleni mérkőzés előtt, a bemelegítés alatt érzett valamit az izmaiban, ám a 90 percet végigjátszotta, ez egy újabb remek példa egy igazi karakterre. Megvizsgáltuk MRI-vel, láttuk, hogy izomsérülése van. Bízunk benne, hogy hamarosan felépül, hiszen nagy szükségünk van rá – mondta el a Fradi edzője, akinek az irányításával továbbra is veretlenek a zöld-fehérek.

Az élvonalban ez volt a 239. derbi, a Ferencváros 116. alkalommal diadalmaskodott, az újpestiek 61-szer nyertek, de 2015 decembere óta nem ünnepelhettek a párharcban.