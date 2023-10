Pokoli hangulatú meccsen győzte le a Ferencváros az Újpestet

A labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójának rangadóján a címvédő és listavezető Ferencváros pokoli hangulatú mérkőzésen győzte le 3-0-ra az Újpest csapatát a Groupama Arénában, ezzel Dejan Stankovic csapata továbbra is vezeti a bajnokságot.

Kiküldött munkatársunk helyszíni tudósítása a Groupama Arénából.



A Fradi az ősi rivális Újpestet fogadta vasárnap este a két együttes 239. egymás elleni élvonalbeli összecsapásán. Az elmúlt évekkel ellentétben a derbi ezúttal valódi rangadónak ígérkezett, mivel a találkozó előtt a két csapatot csupán két pont és két hely választotta el egymástól a tabellán, igaz, a Ferencváros egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Ennek megfelelően hatalmas volt az érdeklődés, már két órával a kezdés előtt több száz zöld-fehér mezben és sálban hangolódó szurkoló gyülekezett és hangolódott a Groupama Aréna környékén, majd a kezdősípszóra szép számmal megtelt a lelátó, mintegy 22 ezren pittyegték le a belépőjüket a stadion bejáratánál.

A ferencvárosi szurkolók most is megadták a módját és hatalmas élőképpel készültek a derbire, amivel kissé odaszúrtak az ősi riválisnak. Természetesen az újpestieknek sem kellett több, botrányos és nyomdafestéket nem tűrő bekiabálásokkal, illetve molinókkal sértegették a VIP-páholyban helyet foglaló Gáspár Győzőt, a zenész mosolyogva reagált a történtekre.



A meglepetésre készülő Újpestnek nem sok öröme volt az elmúlt derbiken, hiszen négy és fél éve nem tudott pontot szerezni a Fradi ellen, és közel kétszer ennyi ideje, 2015. december 12-e óta nem tudott nyerni a címvédő ellen. Azonban a lila-fehéreknek most mégis bizakodásra adhatott okot, hogy az utóbbi időben remek formát mutattak, ráadásul a látványos foci mellé főleg hatékonyság is párosult: a legutóbbi hat bajnoki összecsapásukból ötöt megnyertek és csak egyet veszítettek el. Az összecsapás külön érdekessége volt az edzők párharca, ugyanis Dejan Stankovic és Nebojsa Vignjevic személyében mindkét fővárosi csapatot szerb tréner irányítja.



Ami az örökmérleget illeti, jókora a ferencvárosi fölény, ugyanis 115-ször ünnepelhettek eddig a zöld-fehérek, míg az újpestiek 61-szer. Az újpestiek számára azonban előnyt jelenthetett, hogy egy teljes hetet tudtak pihenni, míg a nemzetközi porondon idén még veretlen Fradi csütörtök este még Belgiumban játszott a Genk elleni Konferencia-liga meccsen.

A hétközi kupameccsen a Fradi sérülés miatt elveszítette Ibrahim Cissét, de a csapat első számú gólvágója, a 19 fellépésén 17-szer eredményes Varga Barnabást is kénytelen volt nélkülözni. A hazaiaknak talán ennél is fájóbb lehetett, hogy nem sokkal a meccs előtt megsérült Dibusz Dénes sem tudta vállalni a játékot, így kimaradt a keretből. Stankovic így a Varga – Wingo, Abena, Mmaee, Botka – Zachariassen, Abu Fani – Makreckis, Lisztes, Owusu – Pesity kezdőt küldte pályára az Újpest ellen. Nebojsa Vignjevic csupán egyet változtatott a Kecskemét elleni kezdőhöz képest, Vincent Onovo és Tajti Mátyás mellé visszatért Heinz Mörschel a középpályára. Az Újpest így a Banai – Pauljevic, Kosanovic, Hall, Tamás – Mörschel, Onovo, Tajti – Kiss, Csoboth, Ambrose összeállításban kezdett.

A hazai drukkerek nem sajnálták a pirót a kezdés előtt, aminek köszönhetően majd öt perccel később kezdődött a találkozó, mivel akkora volt a füst a pályán, hogy korlátozottak voltak a látási viszonyok.

A Fradi kezdte lendületesebben a meccset, az Újpest az első percekben nem nagyon lépte át a félpályát. A nyomasztó első percek után az Újpest aztán éledezni kezdett, többet birtokolta a labdát, és a védekezését is feljebb tolta. Helyzet azonban ismét a Fradi előtt adódott: Lisztes tört kapura, majd egy szép csel után mintegy 15 méterről lőtt, de a labdája elakadt Pauljevicsben. A túloldalon Csoboth indult meg a jobb oldalon, a középre tett Ambrose-nak, ám a lövés elakadt az egyik hazai védőben.Ezt követően kiegyenlítettebb játék folyt a pályán, aztán a 27. percben kis híján felrobbant a Groupama Aréna, miután a Fradi megszerezte a vezetést egy gyors kontra végén. Makreckis indításába a menteni igyekvő Tamás Krisztián olyan szerencsétlenül ért bele, hogy a labda pont Pesic elé került, a szerb támadó pedig 14 méterről a kapu bal oldalába lőtt.

A gól után pár percet ismét állt a játék a pályát ellepő füst miatt, mivel a hazai szurkolók tűzijátékkal és görög tüzekkel ünnepeltek.



A bekapott gól nem törte meg a vendégeket, továbbra is próbáltak dominálni, ám a 35. percben ismét a Ferencváros előtt adódott újabb ziccer: egy tökéletes jobb oldali beadást Zachariassen teljesen tisztán fejelhette kapura, de a csapattársát találta el a kapu helyett. Az első félidő hajrájában már a Dibusz Dénest szenzációsan helyettesítő Varga Ádámnak is volt komoly védeni valója, miután Tim Hall egy kipattanót 10 méterről próbálta a jobb alsóba lőni, de a Fradi kapusa elképesztő bravúrral ki tudta ütni a labdát. Nem sokkal később Banai mutatott be szép védést a túloldalon, miután Lisztes éles szögből próbálta bevenni a kapuját.

Mivel rengeteget állt a játék a bíró nyolc percet hosszabbított, ám az extraidőben nem változott már az eredmény, így egy gólos hazai előnnyel vonultak szünetre a csapatok.

Stankovic a félidőben kettőt is változtatott, az utolsó percekben megsérült Botka Endre helyére Cristian Ramírezt állította be, míg a sárga lapos Lisztes Krisztiánt Marquinhos váltotta.

Újpesti lehetőséggel indult a második játékrész, ám a kapura törő Csoboth Kevint becsúszva állította meg Abena a tizenhatoson belül. Az eset után néhány percig ismét állt a játék, de a videobírózás után a játékvezető úgy döntött, nem ad tizenegyest a vendégeknek. Ezt követően is bátran és jól játszottak a lila-fehérek, akik sérülés miatt elveszítették Tamás Krisztiánt a védelemből, a kimaradt helyzetek azonban gyorsan megbosszulták magukat, ugyanis a Fradi három perc alatt eldöntötte a meccset.

Előbb a 69. percben Abena váltott gólra egy szögletet, majd egy szép támadás után a középre tett labdát Banai éppen Abu Fani elé ütötte, aki hat méterről az üres kapuba lőtt.

A harmadik bekapott gól után az Újpest teljesen összeesett, míg a hajrában a Ferencvárosnak már nem volt annyira sietős, ennek ellenére a zöld-fehérek akár nagyobb arányú győzelmet is arathattak volna, ám egy kapu előtti kavarodás után a kapufa megmentette az Újpestet az újabb góltól.

Magabiztos győzelmével a Ferencváros visszavette a vezetést a tabellán a Pakstól, ráadásul egy meccsel kevesebbet játszott, mint a riválisai. Dejan Stankovic pedig a szeptember eleji kinevezése óta továbbra is veretlen a Ferencváros edzőjeként, három döntetlen mellett ez volt a hetedik győzelme a gárdával. Az Újpestnek azonban megszakadt a három meccs óta tartó győzelmi sorozata.