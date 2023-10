Hosszabbításos dráma a magyar válogatott második meccsén a minifoci-vb-n

A magyar válogatott vasárnap reggel Líbia ellen folytatta szereplését az egyesült arab emírségekbeli Rász el-Haimában megrendezett minifutball-világbajnokságon. A csoportkör második fordulójában lejátszott találkozón Nagy Lajos együttese egy fordulatos meccs végén 2-1-re tudott nyerni, így nagy lépést tett a nyolcaddöntőbe jutás felé.

A Portugália elleni 1-0-s, péntek esti győzelem után a magyar válogatott a szombati szünnapját is inkább aktív pihenéssel töltötte, hiszen a regeneráció mellett úszásra és egy edzésre is sor került. Vasárnap aztán a Perzsa-öböl partján délelőtt, az első meccshez képest még nagyobb melegben kellett pályára lépnie a csapatnak, miközben az első fordulóban egygólos vereséget szenvedő Líbia ugyanabban az időpontban játszhatott, mint tette azt Szerbia ellen. A hangulatra az erős napsütés ellenére nem lehetett panasz – a meccset megelőző, közel-keleti, Irak-Kuvait (5-5) rangadó paprikás atmoszféráját is elérte –, ismét több magyar zászló látszott, és sok magyar buzdítás hallatszott a lelátókról.

1. félidő

A nyitómeccshez hasonlóan a Tajti – Kövesdi, Nádasi, Barabás, Ladányi, Dunai kezdőhatos volt a pályán a meccs elején magyar részről. Dunai egy visszafejelt labdájából máris Barabás veszélyeztetett, majd a folytatásban is főleg a líbiai térfélen zajlott a játék. Újabb helyzet azonban nem alakult ki az első percekben, ahogy az afrikaiak sem jutottak Tajtit megdolgoztató lövésig, amikor labdát szereztek. A hatodik percben aztán Líbia egy kapufás lövéssel veszélyeztetett, míg a túloldalon Lovász, Kövesdi és Nádasi lövését kellett bravúrral védenie a kapusnak, ami még jobban felélénkítette a magyar szurkolótábort.

Líbia egy közeli szabadrúgás után került legközelebb helyzetbe, a 11. percben a pontrúgásból ugyan nem lett lövés, ám ezután Tajtira is szükség volt, mielőtt a Perzsa-öbölben kötött ki a rosszul eltalált labda. Felváltva alakultak ki helyzetek a félidő felénél, hiszen a következő lövés Nádasi nevéhez fűződött, akinek a távoli bombája centikkel ment el Dunai feje és a kapufa mellett egyaránt. Ezután néhány percig nyomás alatt tudta tartani a magyar válogatott a líbiait, az elbizonytalanodott kapus egy ízben el is adta a labdát, ám Ladányi félpályás kapás lövése elkerülte az üres kaput. A félidő hajrája ismét kiegyenlítettebb volt, ám miután Bozsoki éles szögből leadott lövését szöglet követte, az ottani beadásból lecsorgó labdát Lovász fordulásból, közelről a jobb felső sarokba lőtte, megszerezve a vezetést a magyar válogatottnak! Tajtinak még kellett egyet védenie a hármas sípszó előtt, így egygólos előnnyel vonulhattak a csapatok a szünetre.

2. félidő

A második 25 perc líbiai próbálkozásokkal kezdődött: előbb a bal kapufa mellett ment el nem sokkal egy lövés, majd a kapus félpályáról leadott kísérletét kellett Tajtinak védenie. Az afrikai nyomás pár perc után csökkent, és sokat állt is a játék szabálytalanságok és kisebb sérülések miatt. A magyar válogatott először Kövesdi szabadrúgásából, a játékrész feléhez érve veszélyeztetett a félidőben, a lövés nem sokkal kerülte el a kaput.

A 40. percben aztán egyenlített Líbia, miután a jobb oldali kapufánál üresen maradt Andrees Bilal Mohammed, aki a hálóba lőtt. A magyar szurkolókat és játékosokat is feltüzelte ezt a gólt, és a folytatásban ismét Nagy Lajos együttese volt fölényben a pályán. Nádasi nagyszerű kapás lövését bravúrral kellett védenie a líbiai kapusnak, majd Győri beadásáról maradt le nem sokkal Barabás, egy perccel később pedig Tajti gondolta úgy, hogy ő is lő egyet – a kapus kísérlete a reklámtáblán csattant. Az utolsó percekben a líbiaiak ránézésre már az időt húzták, gyakran a földön feküdt egy játékosuk a magyar szurkolók felháborodására, de végül nem lett ebből baj: a hosszabbítás elején ugyanis egy kontra végén balról átpasszolt labdát Kiss Gábor kapásból a bal alsóba bombázott, eldöntve a mérkőzést, és elindítva "Az éjjel soha nem érhet véget..." kezdetű slágert a hangszórókból és a szurkolók torkából!

Nagy Lajos értékelése az Origónak a mérkőzés után:

„Az történt, amire számítottunk, hiszen a szerbek ellen sikerült feltérképezni a líbiaiakat: ez egy jó erőkből álló csapat, több jó játékossal. Volt azonban olyan, ami nem úgy működött, ahogy megbeszéltük, ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az első gól után nem tudtuk belőni a másodikat. Azonban a mentális erőnket mutatja, hogy a kapott gól után feljebb kapcsoltunk, és a legvégén be is tudtuk lőni a győztes gólt – mondta a szövetségi kapitány. – Ha nem is ma mutatta a csapat a legjobb játékát, de annak nagyon örülök, hogy láttam a küzdőszellemet és az egységet a játékosokon. Ezt próbálom most már 6-7 éve elérni, hogy ne csak 13 játékost hozzak el magammal, hanem 13 olyan játékost, akik egy nagyszerű közösséget alkotnak és egymásért is küzdenek a hazájukon kívül. Ez ma is megvolt, és remélem, a folytatásban is meglesz!" – nyilatkozta Nagy Lajos.

A magyar csapat a győzelemmel továbbra is százszázalékos, és újabb lépést tett a továbbjutás felé, amihez az esti Szerbia–Portugália meccs még közelebb segítheti. A legutóbbi vb-n negyedik helyen záró, világranglista-5. magyar válogatott a csoportkör utolsó fordulójában kedden, magyar idő szerint 19:15-től lép pályára Szerbia együttese ellen.

Eredmény, minifutball-világbajnokság, H csoport, 2. forduló (Rász el-Haima):

Magyarország–Líbia 2-1 (1-0)

A magyar gólszerzők: Lovász (23.), Kiss (50+1.)

A vb-csoportok állásai a linkre kattintva érhetők el.

A magyar válogatott további vb-csoportmérkőzése (magyar idő szerint):

Október 31.: 19.15: Magyarország–Szerbia

A magyar minifutball-válogatott 13 fős vb-kerete:

Kapusok: Tajti Bence, Bohony Bálint

Mezőnyjátékosok: Barabás Miklós, Ladányi Dávid, Bozsoki Imre, Csoszánszki Dávid, Kozó Viktor, Nádasi Kornél, Dunai András, Kiss Gábor, Győri Barnabás, Kövesdi Zsombor, Lovász Bence

A minifoci vb-ről az Origo a helyszínről tudósít.