Óriási a botrány Franciaországban a marseille-i busztámadás miatt

Gérald Darmanin francia belügyminiszter bejelentette, hogy kilenc gyanúsítottat letartóztattak vasárnap este, miután az Olympique Marseille labdarúgócsapatának szurkolói kövekkel és sörösüvegekkel megdobálták az Olympique Lyon autóbuszát, ezért elmaradt a két klub bajnoki mérkőzése.

A busznak több ablaka is betört, miközben a Stade Vélodrome felé haladt. A szilánkok felsértették Fabio Grosso vezetőedző arcát, akit két segítője kísért be a stadionba. Ott orvosi ellátást kapott, később mégis kórházba kellett szállítani, az illetékesek pedig a meccs elhalasztása mellett döntöttek.



Mivel a támadás a stadionon kívül történt, a Francia Labdarúgó Liga (LFP) nem jogosult megbüntetni a hazai csapatot. Az eset mégis kedvezőtlen követkeményekkel járhat az LFP számára, amely éppen a 2024 és 2029 közötti televíziós közvetítési jogokról tárgyal, a pályázat csütörtökön zárul.

A jövő nyári párizsi olimpia előkészületeit is beárnyékolhatják a történtek, annál is inkább, hiszen az ötkarikás esemény labdarúgótornájának néhány csoportmérkőzését éppen Marseille-ben rendezik.A dél-franciaországi kikötővárosban az 1998-as világbajnokság idején súlyos összecsapások voltak az angol szurkolók és a rendőrség között. A vendégcsapat buszát 2016-ban és 2019-ben is megtámadták a helyi szurkolók.

"Sajnálatosnak tartjuk, hogy ez a helyzet minden évben megismétlődik Marseille-ben, és felszólítjuk a hatóságokat, hogy mérjék fel az ilyen típusú incidensek súlyosságát, és megismétlődésének veszélyét, mielőtt még komolyabb tragédia történne" - áll az Olympique Lyon közleményében.



A klub illetékesei jelezték, jogi útra terelik az ügyet és hivatalost panaszt nyújtanak be.



"Ami Fabio Grossóval történt, az teljesen elfogadhatatlan, még akkor is, ha a stadionon kívül volt. Ilyesmi nem fordulhat elő a futballban. Dühös és megdöbbent vagyok a helyzet miatt" - mondta Pablo Longoria, az Olympique Marseille elnöke.



Amélie Oudéa-Castéra sportminiszter úgy fogalmazott, ezek az elfogadhatatlan tettek beárnyékolják a labdarúgás és a sport értékeit. Leszögezte, az elkövetőket meg kell találni és szigorúan meg kell büntetni.

"Szinte mindent láttunk, amit nem akarunk látni. Szomorú volt, felháborító és undorító" - nyilatkozta. Oudéa-Castéra arra utalt, hogy a szurkolók homofób és rasszista rigmusokat skandáltak a stadionban.

Közösségi oldalán azt írta: akik szeretik a sportot, azoknak a legnagyobb elszántsággal, közös erőfeszítéssel kell felszámolniuk az ostobaság és a gyűlölet cselekedeteit, amelyeknek semmi közük a sporthoz.

Gérald Darmanin belügyminiszter bejelentette, hogy eddig kilenc embert vettek őrizetbe, majd hozzátette, reményei szerint a lehető legkomolyabb börtönbüntetést kapják azok, akik elrontották mások szórakozását. Elmondása szerint öt rendőr megsérült, és a videokamerák felvételeinek segítségével hamarosan további elkövetőket is letartóztathatnak. Hangsúlyozta, a klubokkal szembeni esetleges szankciókról a sportági szervezeteknek kell dönteniük. Darmanin tagadta, hogy a hatóságok nem készültek volna fel a biztonsági kockázatot jelentő meccsre, ugyanis ötszáz rendőr volt a helyszínen.



A 2021/22-es szezon különösen problémás volt a francia labdarúgásban, akkor a Marseille mellett az RC Lens, a Lille OSC, a Montpellier, az Angers és a St. Étienne szurkolói is okoztak kisebb-nagyobb botrányokat.