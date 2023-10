Sallói betalált, újabb bravúros győzelemmel menetel a Kansas City - videó

A magyar válogatott Sallói Dániellel felálló Sporting Kansas City 4-1-re győzött a St. Louis FC otthonában, és bejutott a Nyugati Főcsoport elődöntőjébe az észak-amerikai focibajnokság rájátszásában.

A kansasi csapat csak a San Jose ellen tizenegyesekkel megnyert ún. Wild Card mérkőzésen jutott be a legjobb 16 közé, ahol utolsó kiemeltként a nyugati első St. Louis otthonában kellett először pályár lépnie. A Sallói Dánielt végig a soraiban tudó SKC a 27. percben ugyan előnybe került, de a következő percben már egyenlő volt az állás. A szünetre azonban már két gólos előnyben mehetett a Kansas, miután a 36. és a 39. percben is betaláltak a vendégek. Előbbi gólt Sallói készítette elő, aki a 61. percben egy közeli találattal le is zárta a mérkőzést.

Az SKC ellenfele a nyugati elődöntőben a Housotn Dynamo lesz.