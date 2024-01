Itt az új német csodakapus: Messit és Beckhamet utánozza

2023. november 25. egy rendkívül emlékezetes dátum marad Alexander Brunst számára. A német labdarúgó-bajnokságban szereplő Darmstadt kapusa első alkalommal léphetett pályára a Bundesligában, így 28 évesen debütálhatott a világ egyik legerősebb fociligájában. Pedig tinédzserkoráig az sem volt biztos, hogy Brunst egyáltalán valaha meg tud-e fogni egy labdát, egy veleszületett betegség miatt ugyanis addig képtelen volt rá. Néhány évvel később aztán egy Bundesliga-meccsen segítette ponthoz a csapatát az Európa-liga-résztvevő Freiburg otthonában. Brunst azonban nem az első focista, aki egy gyermekkorban átélt betegség ellenére később hatalmas sikerig vitte – a cikkünkben ilyen ismert játékosokat gyűjtöttünk össze.

Brunst bemutatkozott a Bundesligában

„Rengeteg pofonnal meg kellett küzdenem, nem volt egyszerű a gyermekkorom. Finom- és durva motoros képességek nélkül születtem. Mindent meg kellett tanulnom, tizenkét éven át jártam különböző gyógykezelésekre. Nem tudtam elkapni egy labdát, nagyon nehezen tudtam megfogni dolgokat, mindenért meg kellett dolgoznom. Félelmeim is voltak, nem tudtam egyedül lenni. Mára azonban látható, mi lett belőlem. Óriási köszönet édesanyámnak, aki tizenkét éven át minden terápiára velem utazott és segített nekem" – nyilatkozta Alexander Brunst 2023. november 25-én, miután lejátszotta első német élvonalbeli meccsét a felnőttek között. Focikapusként, ilyen előzmények ellenére.

Miután Brunstot sikeresen meggyógyították, 13 évesen a Hamburg ifjúsági csapatához került, ahol a második csapaton keresztül, később a Wolfsburg II-n, a Magdeburgon és a dán Vejlén keresztül jutott el tavaly nyáron a Darmstadt csapatáig. Játszott a német utánpótlás-válogatottban is, tavaly azonban mindössze négy bajnokit kapott a másodosztályból feljutó együttesben. Idén nyáron már több felkészülési meccsen is szerepet kapott (többek között a Liverpool ellen is), ám a tétmeccsek során ha nem sérüléssel küzdött, akkor a kispadon ült.

Ám november végén eljött az ő pillanata, miután az első számú kapus, Marcel Schuhen megsérült: a 12. fordulóban végigjátszotta élete első Bundesliga-meccsét, amelyen ráadásul 1-1-es bravúrdöntetlent ért el a Darmstadt Freiburgban. A hajrában Maximilian Eggestein fejesénél nagy védést mutatott be, majd a lefújás után a 195 cm magas kapus a könnyeivel küszködve értékelt.

„Ez egy nagy nap volt számomra, nagyon élveztem! Az ambíciómnak és a feltétlen akaratomnak is köszönhetően egy gyermekkori álmom vált valóra" – mondta Brunst, aki 28 évesen debütált a világ egyik legerősebb bajnokságában. Az azóta eltelt bajnokikon ugyan ismét a kispadon kapott helyet Schuhen felépülése miatt, ez a szombati nap örökké emlékezetes marad Brunst számára.

Lionel Messi betegen is nyolc Aranylabdáig jutott

Lionel Messi már ötéves korában beleszeretett a labdarúgásba, ám 11 évesen, az argentin Newell's Old Boys csapatának játékosaként növekedésihormon-hiányt diagnosztizáltak nála. A szervezete magától nem állított elő megfelelő mennyiséget ebből a hormonból, így folyamatos injekciós kezelésekre volt szüksége ahhoz, hogy egészséges felnőtt ember legyen belőle.

„Minden este beadtam a lábamba az injekciókat. Tizenkét éves koromban kezdtem, de nem érintett meg túlságosan. Először a szüleim adták be az injekciókat, amikor még nyolcéves voltam, de aztán megtanultam használni a kis tűt. Nem volt gond, rutinná vált számomra, hogy meg kell tennem, és rendesen csináltam is. Nem volt nehéz Barcelonába költözni, gyorsan alkalmazkodtam, de a családom nem, a testvéreim vissza akartak menni, és meg is tették. Egyedül maradtam apámmal, de mondtam neki, hogy én maradni akarok" – nyilatkozta Messi még 2018-ban.

Mivel minden bizonnyal nem lett volna belőle ennyire sikeres labdarúgó az injekciók nélkül, ezért Messit „hormonkezelt törpének" is nevezték már, és rengetegen szidalmazták a mérete és a múltbeli kezelései miatt. Ugyanakkor miután az argentin focista (nagyrészt a kezelések miatt is) távozni kényszerült a rosariói klubjától, ezt és a játéktudását felismerve a spanyol Barcelona leigazolta őt, mert a gránátvörös-kékek már akkor látták benne a potenciált.

Innen pedig Messi pályafutása hatalmas ütemben indult meg felfelé. 2004-ben, 17 évesen már bemutatkozott a La Ligában, majd minden trófeából legalább hármat megnyert a katalánokkal, mielőtt 2021-ben a francia Paris Saint-Germainhez, idén pedig az amerikai Inter Miamihoz igazolt. Az argentin válogatottal pedig szintén mindent megnyert: a Copa América és a Finalissima trófeájához tavaly a világbajnoki címet is hozzátehette, idén pedig nyolcadszor választották meg az év legjobb játékosának, hogy aztán a 21. század legjobb focistájának ítélje a FourFourTwo nemzetközi futballmagazin.

A nyolcadik Aranylabdát nem mellesleg attól a David Beckhamtől vette át, aki jelenleg az Inter Miami résztulajdonosa, és akit Messihez hasonlóan egy betegség hátráltatott a gyermekkorától kezdve: a korábbi sztárfocista ugyanis asztmával küzd. A 115-szörös angol válogatott középpályásról 2009-ben derült ki ez a nyilvánosság számára, de Beckham már 3 éves kora óta tudatában van az asztmás betegségének.

Scholes, De Gea, Davids és a többiek: sérült látással is a világ tetejére

Rengeteg játékos van, aki kontaktlencsében játszva érte el a legnagyobb sikereit, a pályán kívül pedig gyakran szemüvegben mutatkozott. Cristiano Ronaldo, Jerome Boateng, Mario Balotelli és Kaká is közéjük tartozik, de vannak, akiknek ennél is súlyosabb gondjai voltak a látásával.

Akinek ezt a problémáját látványosan észre lehetett venni, az az Ajaxszal Bajnokok Ligája-győztes, később a Juventusszal is nagy sikereket elérő Edgar Davids – a holland válogatott középpályása ugyanis a pályafutása második felében sportszemüveget viselt a pályán. Davidsnak folyamatosan romlott a látása a karrierje során, 1999-ben pedig műtéten is átesett, miután a jobb szemében zöldhályogot diagnosztizáltak. Az operáció sikerült abban az értelemben, hogy a szeme nem károsodott tovább, ám a látása nem lett tökéletes, így kényszerűségből védőszemüvegben kellett játszania.

Az Atlético Madrid, a Manchester United és a spanyol válogatott korábbi, jelenleg csapat nélküli játékosa, David de Gea már az angol klubban játszott, amikor segítettek a rendkívül rossz látásának kezelésében. A miópiában (rövidlátásban) szenvedő kapus addig egész életében szemüveget viselt, és állítólag maga a vezetőedző, Sir Alex Ferguson utasította arra, hogy vegyen részt egy lézeres szemműtéten. 2012-ben erre sor is került, ezt követően pedig látásprobléma nélkül töltötte el a maradék 11 évét a Manchester Unitednél.

Az MU egy másik korábbi játékosának is a szemével voltak gondok. Paul Scholesnak már korábban sem volt tökéletes a látása, ám 2005 decemberében, egy Birmingham City elleni bajnokin úgy ütközött össze egy ellenfelével, hogy az agyrázkódása mellett kettős látása lett a jobb szemén. Mint kiderült, az egykori angol válogatott középpályás jobb szeme bevérzett, mert elzáródott benne egy ér, ennek következtében pedig Scholes abban a szezonban már csak az utolsó fordulóban tudott pályára lépni. A kétszeres BL-győztes focista karrierjét végül ez a baleset nem törte ketté, de a gyermekként sem túl jó látása azóta sem jött rendbe.

A fél gyermekkorát kórházban töltötte, Európa-bajnokká vált

David Beckhamhez hasonlóan Millie Bright is asztmával küzd, ám jóval súlyosabb betegségek is sújtották a gyermekkorát. Brightnál mindössze nyolcnapos korában tüdőgyulladást diagnosztizáltak, ami a következő másfél évtizedben még súlyosabbá vált. Volt olyan időszak, amikor éjjelente rohamai voltak, és szinte minden egyes napját kórházban kellett töltenie az asztmája és a szamárköhögése miatt. Az angol játékos nagymamája és mindkét szülője is hasonló betegségekkel küzdött korábban, így Bright nem volt egyedül a bajban, ennek ellenére elmondása szerint nagyon szenvedett a gyermekkorában.

Ám Millie Bright kitartott a profi labdarúgással kapcsolatos álmai mellett, és előbb utánpótlás-válogatott lett, majd miután a Chelsea-hez igazolt, a felnőtt csapatba is egyre gyakrabban kapott meghívót. A londoni klub színeiben hazája minden rangos trófeáját megnyerte már, 2021-ben Bajnokok Ligája-döntőt játszott; míg az angol válogatottal tavaly Európa-bajnok lett, idén pedig világbajnoki döntőn szerepelt. A jelenleg 30 éves védő már majdnem 80-szoros válogatottnak mondhatja magát, és egyértelműen a női labdarúgás mezőnyének Lionel Messijévé vált abból a szempontból, hogy milyen hatalmas sikereket ért el egy szörnyű gyermekkori betegség után.

Másfél évet töltött kerekesszékben, mégis profi focistává vált

Listánk legfiatalabb tagja Declan Thompson, akiből édesapjához, Lee Thompsonhoz hasonlóan profi labdarúgó lett. A 2002-es születésű angol jobbhátvéd a nevelőegyesületében, a Stocksbridge Park Steels csapatában (ahol édesapja is dolgozott) kezdte el a karrierjét, majd 2018-ban leigazolta őt a másodosztályú Sheffield Wednesday. A felnőttek között ugyan "csak" egy Exeter City elleni FA-kupa-meccsen lépett pályára, az U18-as, majd az U21-es csapatnak alapembere volt, mielőtt tavaly nyáron a hetedosztályú Ilkeston Townhoz került.

Az azonban valószínű, hogy Declan Thompson hétéves korában még nem gondolta volna, hogy ilyen utat jár be, még hogyha elmondása szerint sosem adta fel az álmait. 2009-ben ugyanis Perthes-kórt diagnosztizáltak nála, és 18 hónapot kellett kerekesszékben töltenie. A betegség a combcsontfej nem fertőzéses eredetű károsodását jelenti, ami csípőízületi deformitáshoz vezethet, ahogy az Thompson esetében is történt. A rengeteg kórházi kezelés és szenvedés után azonban sikerült a gyógyulás, és az angol hátvéd azóta azt csinálhatja, amit a legjobban szeret: futballozhat. Emellett pedig egy, a Perthes-kóros betegeket is segítő alapítvány nagykövete is lett.