Drámai meccsen dőlt el, Szoboszlaiék zárják-e az élen az évet a Premier League-ben

Az angol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának vasárnapi játéknapján két mérkőzést rendeztek meg. A Tottenham hazai pályán 3-1-es győzelmet aratott a Bournemouth ellen, míg az Arsenal 2-1-es vereséget szenvedett a Fulham vendégeként. Az Ágyúsok pontvesztésével eldőlt, hogy nem Mikel Arteta csapata, hanem a Liverpool zárja a 2023-as évet a Premier League tabellájának élén, Szoboszlai Dominikék pedig hétfőn még tovább növelhetik az előnyüket.

Tottenham–Bournemouth

A sérült Kerkez Milost nélkülöző vendégek kiváló formában várták az év utolsó meccsét, a Spurs azonban egy 4-2-es vereséggel hangolt a vasárnapi bajnokira. A tabellán ötödik londoniak mégis már a 9. percben előnybe kerültek, miután egy eladott labda megszerzése után a később megsérült Pape Matar Sarr lőtt átlövésből gólt. Az első félidő végén Justin Kluivert és Dominic Solanke is egyenlíthetett volna, de maradt az egygólos Spurs-vezetés a szünetre.

A fordulás után is a Bournemouth futballozott veszélyesebben, ám sem ezek a támadások, sem a Tottenham kontrái nem eredményeztek gólt. Legalábbis a 71. percig, ekkor ugyanis Szon Hung Min egy nagyszerű kiugratás után, majd nem sokkal később Richarlison egy beadást követően eldöntötte a mérkőzést a londoniak javára. Alex Scott ugyan még szépíteni tudott, a 3-1-es végeredmény a játék képét tekintve talán így is túlzó arányú győzelem az utolsó perceket Alejo Veliz sérülése miatt emberhátrányban játszó Spurs javára, hiszen a statisztikai mutatókat tekintve a Bournemouth szinte mindenben egyenrangú ellenfél volt.

Fulham–Arsenal

Az addig listavezető Arsenal a legutóbbi fordulóban elszenvedte az első hazai vereségét a bajnokságban, így a szezon felénél visszacsúszott a Liverpool mögé. Szoboszlai Dominikék azonban a 20. fordulós meccsüket hétfőn vívják a Newcastle ellen, ahogy az Arsenallal azonos pontszámmal álló Manchester City is később játssza le a huszadik bajnokiját, így Mikel Arteta csapata egy győzelemmel a PL tabellájának élén zárhatta volna az évet.

Az Ágyúsok ehhez hamar meg is tették az első lépést, hiszen az ötödik percben vezetést szereztek: Gabriel Martinelli lövését még védte a korábbi csapata ellen játszó Bernd Leno, Bukayo Saka viszont már nem hibázott a kipattanónál. Saka már a tizedik gólját szerezte összesen a londoni rangadókon.A Fulham azonban egy szép támadás végén, Raúl Jiménez góljával a 29. percben egyenlíteni tudott. Az Arsenalnak Martinelli és Eddie Nketiah még az első félidőben visszaszerezhette volna a vezetést, ám végül

1-1-es döntetlennel mentek el a szünetre a csapatok.

A második félidő elején enyhült a vendégek nyomása, ezt pedig ki is használta a Fulham: egy szöglet után Bobby De Cordova-Reid elé pattant a labda, aki közelről a kapuba bombázott. Az Arsenal a szezon első 14 bajnokiján összesen 1 gólt kapott szögletet követően, a legutóbbi 6 PL-meccsén viszont 4-et.

Az Arsenal teljes erőbedobással küzdött azért, hogy legalább az egyik pontot megmentse, ám Mikel Arteta együttesének semmi nem sikerült a hazai kapu előtt. A Fulham pedig a hajrában egy szabadrúgásból kétgólosra is növelhette volna az előnyét, ám Andreas Pereira tekerése a felsőlécről kifelé pattant. Az egygólos győzelem azonban így is meglett a vendéglátóknak, miután a hosszabbításban is kimaradt minden Arsenal-helyzet, a Fulham pedig az Arsenal ellen 2012 óta először szerzett sikerével megerősítette a helyét a középmezőnyben.

Az Arsenal újabb pontvesztésével eldőlt, hogy a Liverpool zárja a 2023-as évet a PL élén. Ráadásul a második helyre is az Aston Villa lépett előre, amelynek 20 meccs után egypontos előnye van az Ágyúsokkal szemben.