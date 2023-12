Marco Rossi megtalálta Szoboszlai Dominik utódait

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi részletes interjút adott a 2023-as év végén, amelyben többek között arról is beszélt, hogy szerinte kik érhetnek fel a keretből hamarosan Szoboszlai Dominik szintjére.

Marco Rossi a molcsapat.hu oldalon vasárnap megjelent interjúban kiemelte, hogy noha teljesen más egy klubcsapatnál edzősködni, mint egy válogatottnál, szerinte mostanra jobb lenne az előbbi szerepben is, mint a magyar szövetségi kapitányi feladatai előtt.

„A klubedzőség egészen más készségeket igényel, más jellegű munka, mint a kapitányi. Azt viszont leszögezhetem, hogy ha holnap elmennék egy klubhoz dolgozni, jobb edzőként tenném, mint amilyen 2017-ben voltam. Egy szövetségi kapitánynak nincs túl sok ideje a csapatával, nem végez erőnléti edzéseket, nem tudja annyit gyakorolni a taktikai elemeket, ezért arra kell törekednie, hogy a csapatának legyen egy erős alapjátéka, amihez aztán kiválaszthatja a megfelelő futballistákat. Egy válogatottnál rendkívül fontos, hogy a játékosok csapatként, egységesen tudjanak küzdeni, és ez a szövetségi kapitány felelőssége" – idézte a Magyar Nemzet Marco Rossi szavait.

Az interjúban Rossi elárulta azt is, hogy véleménye szerint kik léphetnek a rendkívül népszerű és klasszis játékossá váló Szoboszlai Dominik nyomába a válogatott keretéből. Nagyon kíváncsian várom Sallai Roland következő lépését, szerintem eljutott arra a szintre, hogy jobb csapatban is megállja a helyét. Biztos vagyok benne, hogy bárhol folytatja, nem fog csalódást okozni. Az sem kétséges számomra, hogy Schäfer András is képes lesz a legmagasabb szinten teljesíteni, ha az egészségi állapota engedi. Bízom benne, hogy most már végleg maga mögött tudhatja ezt a rendkívül nehéz időszakot" – mondta Marco Rossi.

A szövetségi kapitány azt is elárulta, hogy az MTK-ban remeklő Bognár István miért nem volt még egyszer sem tagja a válogatott keretének.

„Bár nagyon fontos számunkra a futballisták emberi oldala, abból semmiképpen nem engedhetünk, hogy a kiválasztás alapját a nemzetközi futball mércéi jelentik. Gyorsaság, erőnlét, döntési sebesség, állóképesség... ezek nélkül nem lehet! – nyilatkozta Rossi. – Mondok egy példát: Bognár István. Sokszor megnéztem a játékost, mert nagyon tetszik, ahogy olvassa a játékot, nagyszerűen passzol, okos és technikailag valóban kifogástalan. Sajnos azonban nem tud segíteni nekünk, mert a nemzetközi szintet tekintve lassabb a kelleténél, nincs meg benne az a fajta intenzitás, ami a válogatott futballban alapkövetelmény. És nem egyedi eset az övé, nagyon sok technikailag kifejezetten jó játékos van Magyarországon, akik közül sajnos kevesen ütik meg a kellő szintet a többi játékelemben."

A szövetségi kapitány említést tett a módszereiről, és arról is, hogy miért kell személyesen meccseket néznie és miért nem hagyatkozik a televízióra. A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.