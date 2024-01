Kiderült, veszélyben van-e Szoboszlai Dominik Európa-bajnoki szereplése

A Magyar Sportorvos Társaság főtitkára, Tállay András ortopédsebész beszélt arról, hogy Szoboszlai Dominik sérülése tipikusan mekkora kihagyást eredményez. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Liverpool legutóbbi bajnokiján kapott fájdalmasan a combhajlító izmához, mielőtt lecserélték.

Szoboszlai Dominik a 4-2-es hazai győzelemmel zárult Liverpool-Newcastle Premier League-meccs 63. percében sérült meg, egy perccel azelőtt, hogy Jürgen Klopp lecserélte őt. Szoboszlai a combhajlító izmához kapott, és ugyan a cikkünk megjelenésekor a pontos diagnózis, ezáltal a sérülés súlyossága még nem ismert, a sérülés típusából lehet következtetni arra, hogy mennyit kell kihagynia a magyar válogatott középpályásnak. A Mandiner meg is kérdezett egy szakértőt, Tállay András ortopédsebészt erről.

Hatalmas terhelés alatt játszik Szoboszlai

„A combhajlító izom sérülése nagyon gyakori mindenféle sprinteléssel járó sportágban, különösen a labdarúgásban, ahol még a lövések is nagy erőkifejtést igényelnek. Sajnos manapság egy igazán jó játékos már 16 évesen óriási terhelésnek van kitéve, hiszen akár két korosztályban is játszik, nem beszélve a válogatottról, vagy esetleg a diákolimpiáról. Nem ismerem Szoboszlai Dominik mérkőzésszámait, de simán lehet, hogy ő is már egész fiatalon 50-60 meccset játszott egy évben. Tudjuk, hogy sajnos a legjobb rehabilitáció, a legjobb szakemberek és diagnosztikai eljárások mellett is előfordul, hogy egy sportoló szervezete egyszerűen egy sérüléssel jelzi, hogy pihenésre van szüksége. Diego Maradonáról és André Agassiról mondták, hogy alig volt a karrierjük alatt olyan mérkőzés, amelyet ne fájdalommal vagy fájdalomcsillapítók segítségével játszottak" – mondta Tállay András.

Az Eb-re is veszélyes súlyosságú lehet a sérülés?

A Liverpool idei szezonjában Szoboszlai töltötte a második legtöbb időt a pályán, a kórtörténete pedig szintén aggodalomra ad okot, hiszen a legutóbbi Európa-bajnokságot is egy súlyos sérülés miatt kellett kihagynia. Tállay András szerint azonban ez a veszély ennél a sérülésnél nem fenyeget, és ettől még a magyar focista ott lehetne a nyári, németországi Eb-n.

„Egy BLASZ 2-es labdarúgónál általában azt szoktuk mondani, hogy mindenféle eszköz és emberi segítség nélkül 2 héttől 3 hónapig terjedhet a rehabilitációhoz szükséges idő – mondta Tállay a Mandinernek. – Szoboszlai Dominik természetesen más helyzetben van, hiszen ő egy »gyémántdarabka«, úgyhogy ha három vagy négy hónap szükséges a gyógyuláshoz, azt is nyugodtan kivárhatja. Persze ez csak egy teoretikus kijelentés, reméljük csak két hétről lesz szó. (...) Bár nem láttam a sérülést, de nem tudom elképzelni, hogy három hónapnál hosszabb időre lenne szükség a gyógyulásához."

