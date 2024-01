Haaland nyomában Szoboszlai: íme, az angol bajnokság legnépszerűbb Insta-sztárjai

Az angol labdarúgó-bajnokság, azaz a Premier League a világ legnépszerűbb bajnoksága, így nem csoda, hogy az ott játszó sztároknak rengeteg követője van a közösségi médiában. Az angol futball legnépszerűbb Insta-sztárjai természetesen oda is figyelnek erre, mert egyrészt plusz bevételi forrás, másrészt pedig természetesen itt lehet kiszolgálni a mindig kíváncsi rajongókat. A top20-as listában meglepő nevekkel is találkozhatunk és talán azzal sem árulunk el nagy titkot, hogy a PL két magyarja, a Liverpool klasszisa, Szoboszlai Dominik, és a Bournemouth játékosa, Kerkez Milos egyelőre nincs fent ezen a listán. Na de ki áll az élen - annyit elárulhatunk, hogy Kevin de Bruyne, Erling Haaland és Mohamed Szalah közül az egyikük. És mennyire vannak lemaradva (egyelőre) a magyar klasszisok? Jöjjenek a Premier League Instagram-sztárjai.

Kik a legnépszerűbb Insta-sztárok az angol labdarúgó-bajnokságban?

A Seat Compare a legtöbb követővel rendelkezők listáját a 20. helyen álló játékossal, a Chelsea világbajnok sztárjával, Enzo Fernandez indítja, akinek 10,3 millió követője van az Instagramon.

Szoboszlai Dominik csapattársa, a Liverpool világklasszis szélső védője, Trent Alexander-Arnold a 19. helyen áll 10,5 millió követővel. A Pool angol válogatott focistájának az oldala a futball mellett természetesen a szponzorált tartalmakról szól, többek között Calvin Kleinnek is pózol.

A Chelsea és az angol válogatott szélsője, Raheem Sterling - aki korábban a Liverpoolban és a Manchester Cityben is szerepelt - a 18. helyen áll 10,9 millió követővel.

A Manchester United bukott brazilja, alsónadrágban mutogatja magát a szívtipró, Szon Hung Min

Sterling egy szinten van a Manchester United játékosával, Antonyval - aki a balhéiról is híres -, akinek szintén 10,9 millió követője van. Mindez annak ellenére, hogy az Old Traffordra költözése egy hatalmas bukás. A Transfermarkt által 35 millió euróra taksált brazil válogatott játékos az idei 21 találkozóján - ebben Premier League, - és Bajnokok Ligája-meccsek is vannak - egyetlen gólt sem lőtt, de még csak gólpassz sincs a neve mellett. Pedig 2022 nyarán 100 millió eurót fizetett érte az Ajaxnak a Manchester United. Főleg a focival kapcsolatos tartalmak találhatóak meg a közösségi oldalán, de szívesen tölt fel képeket az utazásairól és a családjáról is.

Közvetlenül utánuk jön Fulham Instagram-sztárja, Willian, aki korábban a Chelsea-ben is szerepelt, mielőtt az Arsenalban megbukott. A 35 éves brazil játékost 11 millióan követik az Instagramon, amely talán némileg meglepőnek is nevezhető. Ezekből az adatokból is láthatjuk, nem mindig csak a futballtudás dönt a követők számáról.

Az Insta-követők száma a Premier League-ben

Egy másik brazil, a West Ham Unitedben játszó Lucas Paqueta a 15. helyen áll 11,6 millió követővel. A Liverpool játékosa, Thiago az egyik olyan sztár, aki annak ellenére, hogy nem játszik mostanában, megőrizte a követőket, összesen 11,9 millióan kíváncsiak a mindennapjaira. A 46-szoros spanyol válogatott labdarúgó a jelenleg is zajló szezonban még pályára sem lépett, de a 2022/23-as idényben is összesen 28 meccse volt, amelyeken gól sem szerzett.

A Tottenham Hotspur és Dél-Korea ásza, Szon Hung Min - aki az első ázsiai játékos, aki eljutott 100 gólig az öt legerősebb európai futballbajnokságot tekintve - 13 millió követővel jelentkezik az Instagramon. Nem csoda, hogy a női szívek hódítója az egyik legnépszerűbb Instagram-sztár, különösen hazájában. Erre természetesen néhány nagyobb divatcég is felfigyelt, rendszeresen pózol akár alsóneműben is - ezek a legnépszerűbb Insta-posztjai - hívta fel a figyelmet a The Sun.

A vb-botránykapusát, Emiliano Martinezt is imádják a rajongók

A Premier League eddig felsorolt csillagait az Aston Villa vb-győztes kapusa, Emiliano Martinez követi, akinek 13,4 millió követője van. Nem túlzás azt állítani, hogy az egyébként kiváló képességekkel megáldott kapus elsősorban a balhéival szerzett sok követőt, ki ne emlékezne például a 2022-es katari focivébén történt botrányaira. Előbb még sírva nyilatkozott, majd nem sokkal később már ordenáré módon ünnepelt a torna legjobb kapusának járó különdíjjal.Az öltözőbe érve is folytatódott a diadalittas tombolás, ezúttal is Martínezzel a főszerepben. Martinez a vonatozást megállítva egyszercsak így szólt: "Egy perc csendet! Mbappéra, aki ma meghalt."

Ez kapcsán voltak a legnépszerűbb Insta-posztok is, ennek köszönhetően nőtt meg Martínez Insta-követőinek a száma is.

Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya az elmúlt szezonok egyik legjobb védőjévé vált a Premier League-ben, nem is csoda, hogy Szoboszlai Dominik csapattársa 15 millió követővel a harmadik legjobb védő a listán.