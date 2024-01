Marco Rossi: Kaptam egy ajánlatot a Premier League-ből

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya egyik játékosa, az olasz másodosztályú Parmában futballozó Balogh Botond kapcsán adott exkluzív interjút a parmatoday.it nevű honlapnak. Az olasz szakember elsősorban a 21 éves védő helyzetéről beszélt, de megemlítette azt is, hogy a nemrég visszautasított egy újabb ajánlatot a Premier League-ből.

Balogh Botond az idei szezonban 8 meccsen 720 percet játszott a Parma csapatában, amely 19 forduló után az első helyen áll a Serie B-ben. Rossi elégedett Balogh teljesítményével és számítana is rá az Eb-keretben, de hangsúlyozta, hogy ehhez többet kellene játszania.

„A Parma nagyon jól teljesít, számítottunk rá, és mindenki remélte, hogy ez fog történni. Örülünk a Parmának, de a mi szempontunkból furcsának tűnik, hogy Fabio Pecchia nagyon gyakran rotál a védelemben. De az eredmények őt igazolják. Úgy tűnik, az edző nagyon is figyelembe veszi egyes játékosok állapotát, és meccsről meccsre alapvetően azt értékeli. Balogh mindig jól játszott, amikor bekerült a csapatba. Fiatal, garanciát ad a jövőre nézve, de arra is gondolni kell, hogy mennyire fontos a jelen egy ilyen ember számára, mint ő. A jelen pedig arról árulkodik, hogy nem játszik mindig. Számunkra kulcsfontosságú lenne, hogy folyamatosan játsszon. Ahhoz, hogy bekerüljön az Európa-bajnoki keretébe, jó néhány meccs kell. Ha négy-öt meccsenként játszik egy meccset, az nem jó. A mi szempontunkból legalább háromból egyet kellene játszania” – mondta Marco Rossi, akit arról is kérdeztek, hogy tanácsolta-e Balogh Botondnak, hogy távozzon a Parmától.

„Senkit nem akarok befolyásolni. Ha Balogh folyamatosan játszik, akkor bekerül a keretbe, ha nem, akkor kimarad” – mondta Rossi a kétszeres magyar válogatott védőről, aki legutóbb végig pályán volt a Montenegró elleni Eb-selejtezőn.

Marco Rossi a közelgő Európa-bajnoksággal kapcsolatban elmondta, hogy a magyar válogatott félelmetes ellenfeleket kapott, de a csapatával együtt szeretné büszkévé tenni a magyar szurkolókat. A jövőjéről pedig elárulta, hogy Olaszországból továbbra sem keresik, a Premier League-ből viszont újabb komoly ajánlatot kapott.