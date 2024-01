PL-csapatban is megfordult magyar kapust igazolt a Szeged focicsapata

A Premier League-ben szereplő Aston Villa egykori játékosa, Onódi Ákos pénteken aláírt az NB II-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia focicsapatához.

A 22 éves focista szerződtetését közösségi oldalán jelentette be az NB II tabellájának harmadik helyén álló klub.

Mint írják, Onódi Ákos 2001. szeptember 2-án született Győrben. Pályafutását a Győri ETO-ban kezdte, ahol korosztályának az egyik legtehetségesebb tagjaként elnyerte a Fehér Miklós-díjat is. A 2017–2018-as szezonban három NB II-es bajnoki mérkőzésen védte az ETO kapuját. Három alkalommal szerepelt korosztályos válogatottakban. A 195 centis kapus 2018 októberében Angliába, az Aston Villa együtteséhez szerződött. A felnőttek között 2021. január 8-án, egy Liverpool elleni FA-kupa-találkozón mutatkozott be. A mérkőzésen Onódi több bravúrt is bemutatott és csapata egyik legjobbja volt. 2021-ben az Aston Villa kölcsönadta a hetedosztályú Bromsgrove Sportingnak, ahol 18 bajnoki mérkőzésen szerepelt. A fiatal hálóőr legutóbbi állomáshelye a ciprusi első osztályú Akritas Chlorakas volt.

A fiatal játékosnak komoly ambíciói vannak Szegeden, ahogy a kék-fekete csapatnak is.