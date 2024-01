Marco Rossi korábbi kedvencét leírták, de visszaverekedné magát a válogatottba

Legutóbb 2018-ban volt válogatott Eppel Márton, pedig a Honvéd bajnokcsapatában ő volt Marco Rossi nyerőembere, az NB I gólkirálya. A 32 éves csatár tavaly dicstelenül távozott a DVTK-tól, szerinte itthon leírták, hónapokig nem volt klubja, majd a lengyel élvonalban kapott lehetőséget. Eppel a Magyar Nemzetnek adott interjújában a fiatalkori kilengéseiről is vallott, és abban bízik, hogy visszalopakodhat Rossi kegyeibe, egyúttal az Európa-bajnokságra készülő válogatottba is.

Eppel Márton sokat köszönhet Marco Rossinak

Eppel Márton 2017-ben volt a csúcson, amikor bombameglepetésnek számító bajnoki címet ünnepelt a Honvéddal, plusz az NB I gólkirályi címét is megszerezte.

Amikor a kispesti aranycsapat edzője, Marco Rossi a rá következő évben átvette a magyar labdarúgó-válogatott irányítását, mi sem volt természetesebb, minthogy Eppel ott volt a nemzeti csapat keretében eleinte.

"Hihetetlenül sokat köszönhetek Marco Rossinak, ő faragott belőlem jegyzett csatárt – fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjújában Eppel Márton. – Bárki utánanézhet, mielőtt hozzá kerültem a Honvédba, a másodosztályban tengődtem Dunaújvárosban. Amikor elkezdtünk együtt dolgozni, hirtelen azt éreztem, hogy fejlődni kezdtem."

Eppel szerint két titka van Rossinak. "Az egyik, hogy a játékosai erősségeire épít, a gyengeségeket pedig el tudja fedni. A másik pedig? Az, hogy végtelenül jó és egyenes ember" – jelentette ki a Warta Poznan színeiben a pályafutásába életet lehelő csatár.

Az előző idényben az NB II-ben szereplő DVTK játékosa volt Eppel, de hiába jutott fel az élvonalba a csapat, neki felbontották a szerződését. "Utána reméltem, hogy kapok ajánlatot, de csak a másodosztályból kerestek – ismerte el Eppel az interjúban. – Talán már leírtak engem odahaza, legalábbis ezt éreztem. Pedig azt gondolom, hogy vannak olyan klubok az NB I-ben, amelyeknek tudtam volna segíteni."

Extra kell Eppel Mártontól a válogatottsághoz

Októberben a Warta Poznan szerződtette, amely jelenleg a 15. helyen áll a lengyel bajnokságban, Eppel a csonka őszi szezonjában rögtön kezdő lett, és már két gólt szerzett. Gondol a válogatottságra is. "Lengyelországban jó helyen vagyok, ha itt jól megy a játék, jönnek a gólok, akkor remélem, Marco Rossi megnéz majd – bizakodott Eppel, aki hozzátette: – Ahhoz, hogy egyáltalán fontolóra vegyen, extrát kell nyújtanom tavasszal."

Eppel a korábbi kilengéseiről is szót ejtett, többek közt arról, hogy húszévesen miért nem tudta megvetni a lábát Hollandiában. "Még kölyök voltam, aki eljárt bulizni" – vallotta be, és a Magyar Nemzet oldalán arról is őszintén beszélt, hogy mi volt az alapvető különbség az ő fiatalkori énje és a jelenkor csillaga, Szoboszlai Dominik között hozzáállásban.

