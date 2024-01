Elege lett az angol válogatott sztárfocistának, menekülni akar Szaúd-Arábiából

A Liverpool korábbi csapatkapitánya, Jordan Henderson nagy hibának tartja, hogy Szaúd-Arábiába igazolt és mihamarabb szeretne visszatérni Európába.

Jordan Hendersonnak elege lett a szaúdi bajnokságból

Henderson tavaly nyáron távozott a Liverpooltól és csatlakozott a szaúdi focibajnokságban szereplő al-Ittifaq csapatához, amelynek egy másik liverpooli legenda, Steven Gerrard lett az edzője. A 81-szeres angol válogatott középpályásnak nem igazán jött be a váltás, még gólt sem szerzett, ráadásul klubja is hullámvölgybe került, így Gerrard jövője is veszélyben van. A 33 éves középpályás hatalmas hibának tartja, hogy Szaúd-Arábiába szerződött, és szeretne pályára lépni a nyári Európa-bajnokságon, ezért a téli átigazolási időszakban visszatérne Európába.

Hová igazolhat Jordan Henderson?

A rutinos futballista 12 év alatt közel 500 mérkőzésen lépett pályára a Liverpoolban, amellyel minden fontosabb trófeát, köztük Premier League-et és Bajnokok Ligáját is nyert. Jelenleg kevés az esély, hogy a korábbi csapatkapitány visszatérjen a klubhoz, mert az angol sztárcsapat több játékost - köztük Szoboszlai Dominikot - is leigazolta a nyáron a középpálya megerősítésére. Brit sajtóhírek szerint Henderson iránt az angol élvonalból a Newcasle és a Chelsea érdeklődik, de a skót Celtic, valamint német topklubok is szerepelnek a lehetséges kérők között.

Jordan Henderson back in the Premier League? — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 7, 2024

Hendersonnak 2026-ig érvényes a szerződése szaúdi klubjával, és ennek felbontása kifejezetten költséges lenne, bár a középpályás elképesztő mennyiségű pénzt, mintegy 700 ezer fontot (több mint 300 millió forint) keres hetente.