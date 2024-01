A magyar fociválogatott Eb-szereplését is befolyásolhatja a Fradi bombaigazolása

Szombaton bombaként robbant a hír, miszerint a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban címvédő Ferencváros bejelentette, hogy leigazolta a Fehérvár egyik legjobb játékosát, Kenan Kodrót. Ezzel az NB I egyik legjobb középcsatára költözik az Üllői útra, ahol komoly konkurenciát jelent Varga Barnabás számára a tavasszal, és ennek a németországi Eb előtt álló magyar válogatott szempontjából is van jelentősége. Mi lesz Varga Barnabás sorsa? Erre kereste a választ a Magyar Nemzet.

A Fradi logikus és jó döntést hozott Kenan Kodro szerződtetésével

Keresztbe tett a Fradi az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatottnak? Sokakban felvetődhetett a kérdés, miután a Ferencváros labdarúgó-csapata szombaton bejelentette Kenan Kodro szerződtetését a Fehérvártól - írja a Magyar Nemzet.

A lap szerint először is tisztázni kell, hogy a Fradi klubcsapat, amely csak és kizárólag a saját eredményeiért felel. Ebből a szempontból logikus és jó döntést hozott Kenan Kodro szerződtetésével.Hajnal Tamás sportigazgató még december közepén úgy értékelte a csapat őszét, hogy Varga Barnabás sérülése miatt öt-hat pontot hullajtott el a Fradi az NB I-ben. Szerinte ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2016 óta először nem a Ferencváros zárta az élen az őszt a bajnokságban, hanem a Paks.

Tehát az ősszel általában egy középcsatárral felálló Fradi senkinek nem tett keresztbe, csupán reagált a keret egy hiányosságára. Szerződtetett egy minőségi, gólképes középcsatárt Varga Barnabás mellé / mögé / elé. Hogy a három verzióból melyik teljesül majd, azt csak az idő (és persze Dejan Sztankovics vezetőedző) döntheti el, de az biztos, hogy éles versenyhelyzet alakul ki Kodro leigazolásával, aki a jelenlegi idényben a 11 találatával vezeti az NB I góllövőlistáját.

Nagy lehet a versenyhezet Varga Barnabás és Kenan Kodro között

A La Ligát is megjárt bosnyák csatár szándéka szerint biztos nem a kispadra érkezett, és a Fehérváron mutatott teljesítménye alapján nem is oda való. Közhely, de igaz: a futballban nagyon gyorsan változhatnak a dolgok. Egy éve ilyenkor még nem sokan gondolták úgy, hogy Varga Barnabás lehet a magyar válogatott kezdő középcsatára a 2024-es Eb-n (hiszen akkor még válogatott sem volt), most pedig szinte mindenki erre számít. Ha viszont Kodro a tavasszal kiszorítja Vargát a Fradi kezdőjéből, újra változhat a helyzet.

A Fradi szempontjából nem lényeges, hogy Kodro vagy Varga lövi a gólokat, csak az eredmény számít. A klub vezetői joggal gondolhatják úgy, hogy a versenyhelyzet csak jót tehet, mert mindkét csatárt többre sarkallhatja, ami növeli az esélyt az újabb bajnoki címre és a Konferencia-ligában a csapatra váró minél hosszabb tavaszi szereplésre az egyenes kieséses szakaszban.

Hogy mi lesz a történet vége, az jelenleg bizonytalan, csak az biztos, hogy Varga Barnabás újabb vizsga előtt áll.

A Magyar Nemzet teljes anyag ITT olvasható el.