Ennél röhejesebb tizenegyest még nem rúgtak, ám a kapus ezen is túltett - videó

A labdarúgó Francia Kupa kilencedik fordulójában a harmadosztályú LB Châteauroux 2-2-es rendes játékidő után, tizenegyesekkel jutott tovább idegenben, a negyedik ligás Les Herbiers VF csapata ellen. A büntetőpárbajban a vendégeknek minden idők egyik legbénább tizenegyese is belefért.

A büntetőpárbaj negyedik körében a Châteauroux első gólját szerző Antoine Mille eldönthette volna a továbbjutás sorsát, amennyiben belövi a maga tizenegyesét. Ő azonban trükközni szeretett volna, amivel annyit ért el, hogy világhírű lett – ám minden bizonnyal nem így akart azzá válni. Mille ugyanis az 1976-os Európa-bajnokságon ismertté vált"panenkás" büntetőt végzett el, ám a kapus középen maradt, a harmatgyenge labda pedig még le is pattant egyszer, mielőtt a kapus magához ölelte volna.

A kapus nem tűrte a szemtelenkedést

Már minden idők egyik leggyatrább büntetője is említésre méltó, ám ahogy a felvételen is látszik, a Les Herbiers kapusának, Teo Hamelinnek nem volt elég, hogy védett, de bosszúból még hozzá is vágta a labdát Antoine Mille-hez, amiért megpróbálta megalázni őt. Mille szótlanul tűrte mindezt, minden bizonnyal érezte, hogy eléggé rossz volt az, amit ő csinált.

A Châteauroux-nak a kihagyott büntető is belefért, ugyanis a csapat ötödik lövője értékesítette a maga büntetőjét, így 4-3-ra megnyerték a tizenegyespárbajt a vendégek, és – többek között a PSG-hez hasonlóan – továbbjutottak a következő körbe.