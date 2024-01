A korábbi szövetségi kapitány elmondta, miért a Fradi lesz a magyar bajnok

A labdarúgó OTP Bank Liga téli szünetében a Paks áll az első helyen, de az előnye mindössze egy pont a címvédő Ferencvárossal szemben. A februári folytatás előtt a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Bozsik Péter beszélt az esélyekről.

A fociedzőként és televíziós szakértőként is dolgozó Bozsik Péter kisebb meglepetéssel vette tudomásul, hogy 17 fordulót követően a Paks vezeti a tabellát, de úgy véli, a Ferencváros a szezon végén megszerzi 35. bajnoki aranyérmét. Ettől függetlenül a zöld-fehérek ismét a dobogó tetejére lépnek majd – mondta a Metropolnak az egykori szövetségi kapitány, aki azt is elárulta, jelenleg miért szorult a második helyre a Fradi. – A nyáron seregnyi új fiút kellett beépíteni, továbbá a kispadon is volt cserebere. Egyfajta puzzle-játék következett, a friss labdarúgók ideális helyének meglelése nem kis feladat, ráadásul az Európa Konferencia-ligában is nehéz meccseken kellett helytállni, mindez több sérüléshullámmal párosult."

Négy csapat esélyes még a dobogóra

Bozsik Péter szerint a Ferencvároson kívül még négy olyan együttes van, amelyik dobogóra pályázik, és amely tavasszal esetleg nehéz helyzetbe hozhatja a zöld-fehéreket.

„Az éllovas Paks Bognár György vezetésével egyre feljebb jut, de a Fradi kispadja minőségibb, így az atomváros a második helyért futhat versenyt. A Puskás Akadémia kiegyensúlyozatlan, míg az ősz végére kiemelkedő eredményeket elért Fehérvár FC-nél Bartosz Grzelak edzőnek hosszú időbe telt, mire kiismerte a viszonyokat. Most már adott egy ütőképes kezdőcsapat, hozzá 2-3 olyan cserejátékossal, akik éremért futnak versenyt" – mondta Bozsik Péter, aki hozzátette, a Debrecen is harcban lehet a dobogós helyezésért, ám bennük nincs olyan elsöprő energia, amivel a Ferencvárosra igazán veszélyesek lehetnének.

A labdarúgó NB I február 2-án folytatódik a 18. fordulóval, a Fradi február 3-án az utolsó helyen álló Kisvárda otthonába látogat.