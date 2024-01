Kegyetlenül nagy szabadrúgásgólt lőtt Cristiano Ronaldo fia - videó

Cristiano Ronaldo Jr. korábban már többször is megmutatta már, hogy örökölte édesapja tehetségét, amelyet most újra bebizonyított.

Cristiano Ronaldo még 38 évesen is kirobbanó formában van, mi sem bizonyítja jobban mint, hogy 2023-ban a klubcsapatokban és a válogatottban szerzett gólok összesítésében Cristiano Ronaldo volt a legeredményesebb a világon 54 találattal. Bár az ötszörös aranylabdás klasszis szűk egy hónap múlva már 39 éves lesz, cseppet sem tűnik úgy, hogy néhány éven belül nyugdíjba vonulna. Könnyen lehet, hogy Ronaldo még azt is megvárja a visszavonulása előtt, hogy legalább egy meccs erejéig együtt játszhasson a fiával, aki hamarosan a profik között is bemutatkozhat. Erre minden esélye megvan, mivel tehetségben szemlátomást hasonlít az édesapjára.

Ronaldo fia, Cristiano Jr. a napokban részt vett egy edzésen, ahol megcsillogtatta parádés rúgótechnikáját és irgalmatlanul nagy gólt lőtt szabadrúgásból a kapu jobb oldalába, a kapus még csak mozdulni sem tudott a labdáért.

Bár a 13 éves fiú egészen egészen más technikával rúgta meg a labdát, mint az ötszörös aranylabdás apja szokta, a végeredmény mégis kísértetiesen hasonlóra sikerült.

Cristiano Ronaldo is creating another beast in Cristiano Ronaldo Jr



Ronaldo Jr. az elmúlt években mindenhová követte a világsztár édesapját, így többek között a Juventus és a Manchester United utánpótláscsapataiban is játszott, most pedig a szaúdi al-Nasszr akadémiáján nevelkedik.