Franz Beckenbauer halála sokkolta a világot, Szoboszlai Dominik a legjobb, Kylian Mbappé Madridba tart

A hét első napja sem telt unalmasan a sportvilágban. Ennek apropóján összeszedtük a legfontosabb híreket, hogy senki ne maradjon le semmiről. Jöjjenek a hétfői nap legfontosabb sporthírei!

Meghalt Franz Beckenbauer, Kylan Mbappé a Real Madridba tart

Az ökölvívás korábbi könnyűsúlyú világbajnoka, Ryan Garcia a közösségi oldalán jelentette be, hogy megszületett a gyermeke, Henry Leo. Alig két órával később aztán újabb bejegyzést tett közzé, miszerint feleségével, Andrea Célinával együtt úgy döntöttek, hogy véget vetnek a házasságuknak.

Minő meglepetés: itt egy átigazolási időszak, és újból lábra kapott Kylian Mbappé Real Madridba szerződésének évek óta húzódó ügye. Ezúttal azonban, mintha alapja is lenne a pletykának.

78 éves korában meghalt a németek legendás focistája, a Császár néven ismert Franz Beckenbauer. A játékosként és edzőként is világbajnok Beckenbauer kétszer nyert Aranylabdát.

Minden az év játákosáról, Szoboszlai Dominikról szólt

Alek Hornes, a népszerű TikTokker átköltötte Whitney Houston 1987-es slágerét, az I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)-t. A TikTokker egy autóban ülve énekli a dalt, a refrénben azonban a somebody (valaki) szót Szoboszlaira cserélte, így az I Wanna Dance with Szoboszlai (Táncolni szeretnék Szoboszlaival) sort kapjuk.

A magyar férfi vízilabda-válogatott 10-5-re legyőzte hétfőn az olasz csapatot a horvátországi Európa-bajnokság B csoportjának harmadik fordulójában, így csoportgyőztesként a nyolc közé jutott.



A magyar női vízilabda-válogatott 27-4-re legyőzte a cseh csapatot, ezzel bejutott a nyolc közé az Eindhovenben zajló Európa-bajnokságon.

Hétfő este a Magyar Állami Operaházban rendezték meg a 2023-as Év Sportolója Gálát. A férfiak között a Liverpool magyar válogatott futballistáját, Szoboszlai Dominikot választották meg a legjobbnak, míg a nőknél Érdi Mária vitorlázó végzett az élen. Az Év edzője Marco Rossi lett, az év csapatának járó díjat pedig a tavalyi évben veretlen magyar labdarúgó-válogatott nyerte el.