Franz Beckenbauer halála miatt Szalai Attiláék edzője érzelemdús meccset vár

A Szalai Attilát is foglalkoztató Hoffenheim vezetőedzője, Pellegrino Matarazzo érzelemdús mérkőzésre számít pénteken, amikor csapatával a vasárnap elhunyt Franz Beckenbauer volt klubjának, a Bayern Münchennek a vendégei lesznek a német labdarúgó-bajnokság első idei találkozóján.

"A halála utáni első meccs biztosan nagyon érzelmes pillanatot jelent majd az egész stadionnak és a világ futballjának" - fogalmazott szerdán az amerikai szakember.

"Ismert neve és személyisége volt a sportágnak. Mindenhol ismerték, ezért is szomorú pillanat ez az egész világnak" - emlékezett a 78 éves korában elhunyt Beckenbauerre Matarazzo.

A tréner ezzel együtt azt mondta, "normálisan" készíti fel csapatát a címvédő ellen, és biztos abban, hogy a játékosok a kezdő sípszótól kezdve koncentráltan teljesítenek majd.

A müncheni és a többi hétvégi bajnokin egyperces gyászszünettel emlékeznek a futballisták, akik fekete karszalagot is viselnek majd Beckenbauer tiszteletére. Beckenbauer gyakorlatilag mindent megnyert a Bayern Münchennel, amelynek később elnöke is volt, ezen kívül a német válogatottal játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnok lett.

Beckenbauer közeli barátja volt a Hoffenheim főtámogatójának, Dietmar Hoppnak, 2022 augusztusában a helyszínen tekintette meg a gárda egyik hazai mérkőzését, bár az utóbbi években nagyon ritkán mutatkozott nyilvánosan.

A négyhetes téli szünet után a Hoffenheim a hetedik, a Bayern pedig a második helyről folytatja a Bundesliga-szezont.