Meglepő helyen köthet ki a szaúdiaktól menekülő korábbi Liverpool-focista

A hírek szerint az Ajax dobhat mentőövet a szaúdi al-Ittifaq-tól távozni készülő Jordan Hendersonnak.

Máris menne

Az ESPN szerint az Ajax nagyon szeretné megszerezni Jordan Hendersont, aki tavaly nyáron távozott a Liverpooltól és csatlakozott a szaúdi focibajnokságban szereplő al-Ittifaq csapatához, amelynek egy másik liverpooli legenda, Steven Gerrard lett az edzője. A 81-szeres angol válogatott középpályásnak nem igazán jött be a váltás, még gólt sem szerzett, ráadásul klubja is hullámvölgybe került, így Gerrard jövője is veszélyben van.

A 33 éves középpályás hatalmas hibának tartja, hogy Szaúd-Arábiába szerződött, és szeretne pályára lépni a nyári Európa-bajnokságon, ezért a téli átigazolási időszakban visszatérne Európába.

Anglia vagy Hollandia?

Az Ajax mindössze az ötödik helyen áll a holland bajnokságban, de nagyon kéne nekik az erősítés a középpályára. A kérdés inkább az, milyen fizetést tudna adni az angolnak az Ajax. A hírek szerint két angol és egy német klub is szeretné megszerezni Hendersont,

A rutinos futballista 12 év alatt közel 500 mérkőzésen lépett pályára a Liverpoolban, amellyel minden fontosabb trófeát, köztük Premier League-et és Bajnokok Ligáját is nyert. Hendersonnak 2026-ig érvényes a szerződése szaúdi klubjával, és ennek felbontása kifejezetten költséges lenne, bár a középpályás elképesztő mennyiségű pénzt, mintegy 700 ezer fontot (több mint 300 millió forint) keres hetente.