Újabb katasztrofális teljesítmény: másodosztályú csapat verte a Chelsea-t

A Ligakupában bukott hatalmasat a Chelsea, amely a másodosztályban szereplő Middlesbrough-tól kapott ki 1-0-ra. A londoniaknak szerencséjük van hiszen a visszavágón még javíthatnak majd.

A Michael Carrick által vezetett Middlesbrough Hayden Hackney 37. percben szerzett góljával nyerte az elődöntő első meccsét és a Chelsea annyira pocsékul játszott, hogy a vendégszurkolók közül többen is kikeltek magukból.

Thiago Silvával a lefújás után több drukker is kiabált, azt is nehezményezték, hogy több londoni focista sem ment ki hozzájuk, pedig 700-nál is több kilométert kellett utazniuk a meccsért.

A Chelsea hiába lőtt majdnem 20-szor kapura, alig találata el azt, és a csapat megúszott egy tizenegyest s, lévén a Ligakupában ebben a szakaszban nincsen videobíró.