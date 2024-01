Dárdai Pál fia magyar válogatott mezben lenne ott a nyári foci-Eb-n

Dárdai Pál legidősebb fia visszaverekedné magát a nyári németországi labdarúgó Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott keretébe.

Ifjabb Dárdai Pál, vagy, ahogy sokáig nevezték, Dárdai Palkó két és fél év után tavaly nyáron igazolt vissza a Hertha Berlinbe a Fehérvár FC-től. A 24 éves szélsőre nagy szüksége volt a másodosztályba zuhant csapatnak, ő azonban egy súlyos sérülés miatt nem tudott annyit segíteni - az egyébként az ősz végére már kimondottan jó formába lendült kék-fehéreken - amennyit szeretett volna.

A berliniek spanyolországi edzőtáborában azonban már visszatért a pályára, és ismét nagy tervei vannak, méghozzá nem csak a Herthával, hanem a magyar válogatottal is. A korábbi magyar kapitány, Dárdai Pál legidősebb fia 2022. november 20-án a görögök elleni 2-1-es siker alkalmával 18 perc erejéig már bemutatkozhatott Marco Rossi csapatában, de nem itt akar megállni.

A 24 éves szélső most, újra egészségesen elárulta: tavasszal olyan teljesítményt akar nyújtani, hogy visszasegítse klubcsapatát a Bundesligába, és nemzeti együttesünk kerettagjaként részt vehessen a nyári Európa-bajnokságon, írja a Ripost.

Még mindig az a célom, hogy ott legyek az Eb-n a magyar válogatottal. A szezon második felében minden bele fogok adni ezért. Nagyon jól tudom, hogy az edző csak olyanokat hív be, akik játszanak a klubjukban. Először tehát vissza kell kerülnöm a kezdőbe - jelentette ki határozottan.