Közel volt a tragédia, halálfélelemben utazott a válogatott focicsapat

Nem sokon múlott, hogy nem lett tragédia a vége a gambiai fociválogatott utazásának. Gambia nemzeti csapata az Elefántcsontparton rendezendő Afrika-kupára utazott, amikor meghibásodott a repülő.

Gambia csapata percekre volt a tragédiától, miután elromlott a gépükün az a berendezés, ami a kabin oxigénellátásáért fele. A csapat eközben éppen úton volt a fővárostól, Banjultól az Afrika-kupa helyszínére.

A helyzet annyira kritikus volt, hogy több játékos is elájult, a repülő pedig visszatért Banjulba, ahol kényszerleszállást hajtott végre. A gépen volt a Manchester United korábbi játékosa, Saidy Janko is, aki a közösségi oldalára feltöltött egy videót is az esetről.

„Hihetetlen. 32 órát utaztunk Szaúd-Arábiából (az edzőtáborból) Gambiába a sok csúszásnak köszönhetően, majd egy kis gépet kaptunk, amibe beszálltunk és azonnal éreztük a hőséget, mindenki izzadt. A személyzet elmondta, a klíma majd beindul, amikor felszállunk, de sokan fejfájástól szenvedtek ekkor már. Többen szinte azonnal elaludtak a felszállás után, majd a helyzet egyre rosszabb lett. A pilótának vissza kellett fordulnia kilenc perccel a felszállás követően" – írta a focista.

Janko szerint a helyzet sokkal rosszabb is lehetett volna, bele sem akar gondolni, mi lett volna, ha a levegőben kifogynak az oxigénből.

„Mind meghalhattunk volna. Mind elaludtunk, köztük én is. Rémálmaim voltak. Többen fel sem ébredtek azonnal a leszállás után sem" – mondta a csapat edzője, Tom Saintfiet.

Az edző elmondta, ezzel a géppel biztosan nem tesz meg a két és fél órás utat a tornára.