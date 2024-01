Vb-bronzérmes focisták, ismert játékosok: országszerte elképesztően izgalmas tornák zajlottak - videó

Nem volt hiány minifociból az elmúlt napokban sem. Megvédte tavalyi elsőségét az Ascona Haus Kft. a Gelbert ECO- Korona Pékség Futball Kupa 2024 rendezvényén, a celldömölki Futer Tűzifa győzelmével ért véget a 10. Tutto Bene Scarpe Kupa országos teremlabdarúgó-torna, míg a 2024. évi Volánbusz-kupán a győztesnek járó serleget az egerszalókiak emelhették a magasba.

Abonyban megvédte tavalyi elsőségét az Ascona Haus Kft.

Abonyban már hagyományosnak mondható (az idei volt a 25. pénzdíjas kupa), 24 csapat részvételével megrendezésre kerülő pénzdíjas kupa mérkőzései teltházas nézőközönség előtt zajlottak mind a két nap. Az Ascona Haus Kft. a Gelbert ECO- Korona Pékség Futball Kupán kilenc abonyi vagy Abonyhoz kötődő csapat vett részt a küzdelmekben, de az ország minden részéről érkeztek csapatok a megmérettetésre.

A legjobb négy közé az OKTAT 60 KFT (Hatvan), a Szilasi és Barátai (Budapest), az Imperiál FC (Abony) és a címvédő Ascona Haus Kft (Tápióság) csapatai kerültek.

A bronzmérkőzésen a Szilasi és Barátai 2-0 győzelmet arattak az Oktat 60 Kft csapata fölött. A színvonalas mérkőzésen a szurkolók több minifoci-válogatott játékát csodálhatták meg. Többek között Nádasi Kornél, Lovász Bence és Kiss Gábor is pályára lépett.

A döntő mérkőzésen az Ascona Haus Kft 2-1 nyert az abonyi Imperiál FC csapata ellen, ezzel megvédve az elmúlt évi első helyét. Az Ascona Haus Kft csapata hódította el a GELBERT ECO – Korona Pékség Futball Kupa 2024 serlegét, a dicsőséget, a pénzjutalmat és a 2024-es Magyar Minifutball-bajnokság keleti döntőjébe való jutást.

Ezen a mérkőzésen igazi ikonok is pályára léptek. Bartucz Martin számos neves kispályás csapatban megfordult már, ismert játékos, mind a kispályán, de a nagypályán is. Ugyancsak pályára lépett Földi Gergő, aki az MTK korosztályos válogatott játékosa, de abonyi részről is láthattunk ismert játékosokat, Kállai István és Nagy Dániel személyében, akik szintén szerepeltek a minifoci-válogatott keretében az elmúlt években.

„Köszönet a torna szervezőknek, hogy ismételten egy színvonalas tornát tudtak létrehozni, fontos kiemelnem a játékvezetés fairplay részét, a torna vezetés pontosságát, es persze nagy boldogság van a csapatban, hogy sikeresen szerepeltünk, sikerült a címvédés és ezen úton kívánok nektek nagyon sok színvonalas tornát , és persze jövőre is ott leszünk!" - mondta Ballai Imre Zsolt az Ascona Haus Kft.-től.

A Gelbert ECO – Korona Pékség Futball Kupa 2024 végeredménye:

1. Ascona Haus Kft

2. Imperiál FC

3. Szilasi és Barátai

4. OKTAT 60 Kft

A Gelbert ECO – Korona Pékség Futball Kupa 2024 Különdíjasai:

Gólkirály: Bányai Péter (Szilasi és Barátai)

Legjobb kapus: Szabó Gergő (Imperiál Fc)

Legjobb játékos: Földi Gergő (Ascona Haus Kft)

Kispályás hétvége Bükön: a Futer Tűzifa a bajnok

A celldömölki Futer Tűzifa győzelmével ért véget a 10. Tutto Bene Scarpe Kupa országos teremlabdarúgó-tornára - két nap alatt 20 csapat lépett pályára, 60 meccset rendeztek a büki városi sportcsarnokban.

Erős mezőny jött össze a népszerű, hagyományos, pénzdíjas – jubileumi – erőpróbára. Pályára lépett például a szombathelyi Szilveszter Kupát megnyerő Szikra Autókozmetika, vagy a tornát bronzéremmel záró Futer Tűzifa. Továbbá három győztest vonultatott fel a mezőny: 2016-ban a Futer, 2022-ban a Vektorbau, tavaly pedig a „házigazda" Tutto Bene Scarpe-Black Jack FC nyerte meg a büki tornát - utóbbi a címvédés reményében veselkedett neki a viadalnak. Érdekesség, hogy a vasi csapatok mellett érkeztek nevezők Ajkáról, Kaposvárról, Sopronból, Tapolcáról, Győrből, Zalaszentgrótról, de még Szegedről is. Szombaton a csoportküzdelmekkel kezdődött a torna, minden ötösből az első három helyezett jutott tovább - írja a tornáról a VAOL.

A mezőny erejét, kiegyensúlyozottságát jelzi, hogy mindössze két csapat, a Cemix és a Vektorbau tudta le veretlenül a csoportkört - igaz, ők sem százszázalékos teljesítménnyel. "Csak" csoportharmadikként jutott tovább a címvédő Tutto Bene, míg a nap meglepetését a Szikra szolgáltatta a korai kiesésével. Szombaton este a szervezők kisorsolták a középszakasz csoportjait - a három négyfős csoport vasárnap folytatta a küzdelmeket. A középszakaszban minden csoportból két csapat jutott tovább, és kisorsolták az egyenes kieséses szakasz menetrendjét.

A negyeddöntők rangadóján a 2022-es bajnok Vektorbau búcsúztatta a címvédő Tutto Bene gárdáját. Az elődöntőben a Budai Bádog 1-1-es eredmlnyt követően büntetőkkel yőzte le (9-8), a Vektorbau Investet, míg az Avadoo Design ellen 4-2-re nyert a Futer Tűzifa.

A bronzmérkőzésen a Vektorbau Invest 5-3-ra vert az Avadoo Design együttesét, míg a fináléban Futer Tűzifa 2-2-es rendes játékidőt követően, hatalmas izgalmak után 3-2-re nyert hosszabbítás után a Budai Bádog ellen

"Nagyon színvonalas, remekül megrendezett tornán vettünk részt. Végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk, szerintem teljesen megérdemelten szereztük meg tornagyőzelmet" - összegzett Manganelli Zsolt, a Futer csapatvezetője.

10. Tutto Bene Scarpe Kupa, végeredmény:

1. Futer Tűzifa

2. Budai Badog

3. Vektorbau Invest

4. Avadoo Design

Gólkirály: Pergel Bence (Vektorbau Invest/ 8 gól)

Legjobb mezőnyjátékos: Kiss Bence (Futer Tűzifa)

Legjobb kapus: Balogh Ádám (Budai Bádog)

Legjobb fiatal játékos: Fendrik Márió (Avadoo Design)

A döntő játékosa: Hegyesi Zsolt (Futer Tűzifa)

A torna gólja: Vajda Mátyás (LK Bulls)

All Star Team: Balogh Ádám (Budai Bádog) - Pergel Bence (Vektorbau Invest), Kiss Bence (Futer Tűzif), Sipos Bálint (Budai Bádog), Kiss Ádám (Futer Tűzifa), Rácz Zoltán (Avadoo Design).

Volánbusz-kupa: egerszalóki diadal „Proxi"-bravúrral

Az egerszóláti Findzsa FC csapata megszerezte ugyan vezetést a 2024. évi Volánbusz-kupa döntőjében, ám a győztesnek járó serleget az egerszalókiak emelhették a magasba.

Kár lenne tagadni, hogy Baji Ádám szögletből becsavart góljában „benne volt" Proxi... Az egerszalókiak kapusa, Prokaj Gábor nagyon bánta a hibát, ugyanis ezzel a találattal szerzett vezetést az egerszóláti Findzsa FC a Volánbusz-kupa döntőjében. Tekintve, hogy rájátszás az aranymeccset megelőző hét összecsapásán is csak egy gól döntött (vagy az sem, csak a hétméteresek), joggal lehettek félelmei a kapusnak.

A parádés támadás végén Kaszás Norbert jóvoltából szerzett egyenlítő találattal nagy kő esett le a portás szívéről, akkor pedig egyenesen a fellegekben járt, amikor Ficzere Péter előnyhöz juttatta a szalókiakat - írja a HEOL.

A decemberi 3. Kovács Péter-emléktornán kapott gól nélkül serleget nyert Egerszalók ezzel már nyeregben érezhette magát a 1x17 perces mérkőzésen, ám még nem ez jelentette a végeredményt. A szólátiak Bata Árpád révén vészkapussal támadtak az egyenlítésért, amikor is Proxi előbb lövést védett, majd a labdát úgy dobta az ellenfél kapujába, hogy az Bata fejét is érte. A 3–1-es diadalra így tette fel a koronát a méltán a legjobb kapusnak választott Prokaj Gábor.

A legjobb mezőnyjátékosnak választott Érsek Martin nagypályán éppen az Egerszalók SE-t erősíti.

"Van bennem hiányérzet, mert az előző tornán is ugyanettől a jó képességű Szalóktól szenvedtünk vereséget. Igaz, akkor a bélapátfalviaknál játszottam, de mindig az a cél, hogy elsők legyünk. Ezzel a brigáddal öt éve nem fociztunk együtt. Ehhez képest a második hely nagyon is vállalható eredménynek számít" – mondta a különdíjas futballista.

Az elődöntő eredményei:

Findzsa FC–Kóborlók 1–0

Egerszalók–Felnémet FC 0–0, büntetőkkel: 3–2

A 3. helyért:

Kóborlók–Felnémet FC 0–1

A döntőben:

Findzsa FC–Egerszalók 1–3

A torna végeredménye:

1. Egerszalók

2. Findzsa FC (Egerszólát)

3. Felnémet FC

4. Kóborlók (Kompolt)

Különdíjak:

Legjobb mezőnyjátékos: Érsek Martin (Findzsa FC)

Legjobb kapus: Prokaj Gábor (Egerszalók)

Gólkirály: Busai Barna (Felnémet FC) 5 találattal