Újabb elképesztő statisztika Szoboszlai Dominikról

Szoboszlai Dominiknek elképesztő szezonja van. A magyar válogatott csapatkapitánya hétfőn megnyerte az Év férfi sportolója díjat, és hogy miért is végzett az élen, arról ismét napvilágra került egy beszédes statisztika. A Liverpool középpályása rendkívül technikás focista, azonban a Premier League-ben hétről hétre bizonyítja, hogy a kőkemény melót is bármikor képes beletenni a játékba – erről adott ki most egy statisztikát a StatsBomb.

Klopp imádja, ahogy Szoboszlai melózik

A focit ugyan gólra játsszák, mellette azonban rengeteg olyan dolog van még a labdarúgásban, amit kevesen vesznek észre. A sérüléssel küszködő Szoboszlai Dominik a Liverpool nem játszhat annyira szabadon, mint a magyar válogatottban, azonban rengeteget dolgozik a csapatért, amit már Jürgen Klopp vezetőedző is többször kiemelt.

„Egy gép, mi? Lenyűgöző, abszolút lenyűgöző.

Taktikailag okos, abszolút készen áll a játék piszkos részére - vagyis a kemény munkára, ahol nem a csicsás dolgokról van szó. Valósággal lezárja az területeket ellenfelek elől” – mondta Jürgen Klopp még szeptemberben a magyar focistáról.

„Lipcséhez képest most más posztokon kell szerepelnie, de olyan képességei vannak, hogy sokkal följebb is tudna játszani. Megvan a sebessége, hogy kulcspasszokat adjon, technikás, jó a befejezésekben, amit még nem is igazán láthattunk, de kivételesen jól lő. Kicsit hátrébb vontuk, most több szerepe van a játék irányításában, ezt élvezi és jól is teljesít, nagyon jól” – mondta Szoboszlairól a német szakember egy másik interjúban.

Csak a világbajnok van Szoboszlai előtt

Klopp szavait alátámasztják a StatsBomb által kiadott statisztika, amely azzal foglalkozik, hogy melyik Premier League-játékosnak van a legtöbb nyomásgyakorlása a labdás játékosra.

Which players make the most possession-adjusted pressures? Premier League 2023/24 pic.twitter.com/V4b450ty1e — StatsBomb (@StatsBomb) January 11, 2024

Az élen a Manchester City világbajnok támadója, az argentin Julián Álvarez áll, második helyen viszont Szoboszlai Dominik áll, méghozzá olyan világklasszis középpályásokat megelőzve, mint Martin Ødegaard, Dejan Kulusevski vagy Alexis MacAllister. A statisztika alapján Szoboszlai meccsenként közel 30-szor helyez a nyomást az ellenfél labdás játékosára, ennek is óriási szerepe van abban, hogy a Liverpoolnak remekül működik a letámadása és a labdavesztés utáni visszatámadása.