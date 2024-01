Elképesztő bejelentés: távozik a vb-bronzérmes magyar válogatott szövetségi kapitánya

Az Országos Minifutball Szövetség elnöksége és Nagy Lajos közös megegyezéssel úgy döntött, hogy a válogatottat Eb, - és vb-bronzéremig vezető szövetségi kapitány szakmai koordinátorként folytatja a munkáját. A pozícióját korábbi másodedző, Trencsényi János veszi át, akinek a segítője a nemzeti csapat játékosa, Ladányi Dávid lesz.

Nagy Lajos szakmai koordinátérként folytatja

Nagy Lajos 2017 februárjában, a hazai rendezésű Európa-bajnokságot követően került a válogatott élére szövetségi kapitányként. Az azóta eltelt időben több kimagasló eredményt is elért a nemzeti csapattal, a kinevezése után azonnal Eb-bronzéremig vezette a megfiatalított válogatottat a csehországi Brnóban.

Nem ez az egyetlen nagy sikere Nagy Lajosnak szövetségi kapitányként, idén az egyesült arab emírségekbeli Rász el-Haimában zajló világbajnokságon ért el az irányításával történelmi sikert a válogatott, miután az Azerbajdzsán elleni bronzmeccsen aratott sikerrel a magyar minifoci megszerezte az első vb-érmét.

Nagy Lajos az OMFSZ vezetőségének a döntése után sem távozik az Országos Minifutball Szövetségtől, ahogy azt említettük, szakmai koordinátorként folytatja a jövőben - derül ki a szövetség közleményéből.

"Könnyű szívvel adom át a válogatott közvetlen irányítását több okból is. Egyrészt úgy gondolom, hogy a világbajnokságra egy szinte tökéletes csapatot sikerült összerakni, akikkel bravúros bronzérmet szereztünk a maximumot kihozva magunkból. Másrészt eddigi segítőm, Trencsényi János személyében a legmegfelelőbb ember folytatja azt, amit elkezdtünk. Az új munkakörömben egyrészt a válogatott mellett maradok, szakmai segítségemre mindig számíthat az új edzőpáros. Másrészt az utánpótlást szeretném szervezettebbé tenni országos szinten és minél több fiatal, tehetséges játékost beépíteni a válogatottba" - mondta Nagy Lajos.

Trencsényi János lett a szövetségi kapitány, Ladányi Dávid a segítője

Az OMFSZ döntése alapján a magyar minifoci-válogatott új szövetségi kapitánya Nagy Lajos korábbi segítője, a magyar futsal-válogatott legendája, Trencsényi János lesz. A szakember számára nem ismeretlen a minifoci világa, a 2022-es kassai Európa-bajnokságon személyesen is segítette a csapatot, míg a 2023-as vb-bronzérem alkalmával itthonról dolgozott a nemzeti csapat sikeréért.

"Szerettem volna, ha Nagy Lajos marad a posztján, de az élet úgy hozta, hogy innentől szakmai igazgatóként segíti majd a magyar minifutballt. A szövetség kereste a megoldást a pótlására, végül rám esett a választás. Elsősorban azért, mert évekkel ezelőtt elindultunk egy úton, amely szerintem a jó irány. Ennek pedig már én is a részese voltam, méghozzá segítőként Lajos mellett. Láttam, merre haladnak a folyamatok, a vezetőség pedig ezt akarta tovább vinni. Megtisztelő, hogy rám gondoltak. A munkámat a válogatott vb-bronzérmes játékosa, Ladányi Dávid másodedzőként segíti majd a jövőben. Hatalmas segítség, hogy Nagy Lajos is marad a nemzeti csapat mellett, ugyanis szinte a kezdetektől részt vesz a szövetség életében, nála kevesen ismerik jobban a magyar minifocit. A jövőben jobban megoszlanak majd a feladatok, hárman egymást segítjük majd, remélhetőleg az újabb sikerek sem maradnak el. Szükség lesz új játékosokra is a válogatottnál, természetesen a vb-bronzérmes nemzeti csapat magját megtartva. Amennyiben minden jól megy és az időjárás is engedni, akkor legkésőbb februárban el is kezdjük a felkészülést a júniusi szarajevói Európa-bajnokságra" - árulta el Trencsényi János.

Trencsényi János másodedzője a vb-bronzérmes magyar csapat játékosa, Ladányi Dávid lesz, aki már a 2019-es perth-i, vb-negyedik válogatottnak is az oszlopos tagja volt.

"Óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy a sérülésem után azzal a megkereséssel fordultak felém a vezetők, hogy segítsem a csapatot egy újfajta szerepkörben, legyek a szövetségi kapitány jobbkeze. Örömmel vállalom ezt a lehetőséget és köszönöm a bizalmat, amit kaptam. Nyilván egytől-egyig ismerem a játékosokat, hiszen én is közülük vagyok és várom a velük kezdődő közös munkát az Eb-ig".

A magyar válogatott várhatóan februárban kezdi meg a munkát a júniusi, Szarajevóban megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra.