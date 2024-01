Messi a legjobb barátjával készül a Ronaldóék elleni meccsre

Megkezdte a felkészülést az MLS-ben szereplő Inter Miami csapata, amelyre megterhelő időszak vár a bajnoki rajt előtt.

Hosszú idő után edzett együtt a két jó barát

Megkezdte a felkészülését az Inter Miami csapata, amelyben először edzhetett együtt Luis Suárez és Lionel Messi a közös, barcelonai pályafutásukat követően. Suárez télen csatlakozott a csapathoz, míg Lionel Messi nyáron lett a Miami focistája.

A Miami hat nap múlva máris felkészülési meccsen lép pályára, először a salvadori válogatott ellen, majd az FC Dallas csapata következik.

Messi vs Ronaldo

Ezt követően a Miami ázsiai túrára indul, két meccset is játszik majd Szaúd-Arábiában, először január 29-én az al-Hilal, majd február 1-én az al-Nasszr következik, így újra egymás ellen szerepelhet Messi és Cristiano Ronaldo.

Ezután sincs megállás, a Miami Hong Kongba utazik, ahol a válogatott lesz az ellenfele, majd Japánban a Vissei Kobe csapatával is megmérkőzik. Ezután jön a lezárás, méghozzá Messi gyerekkori csapata, a Newell's Old Boys ellen Miamiban.

Hat nappal később, február 21-én már kezdődik is az amerikai bajnokság, amit Real Salt Lake ellen kezd majd az Inter Miami.

Messire a klubmeccsek mellett Copa América is vár a nyáron, és ha az argentin válogatott eljut a döntőig, akkor 6-7 meccsről is lemaradhat az argentin, aki, ha klubcsapata is jól teljesít, akár decemberig is érdekelt lehet tétmeccseken, ami 37 évesen nem kis kihívás.