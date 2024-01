Sztárcsapatok érdeklődnek Dárdai iránt

A másodosztályú német labdarúgó-bajnokságban szereplő Hertha BSC közösségi médiájában válaszolt szurkolói kérdésekre Dárdai Bence, a vezetőedző, Dárdai Pál legkisebb fia, aki iránt több sztárcsapat is érdeklődik.

Dárdai Pál fiai közül a legfiatalabb a 2006 januárjában született Bence, aki az idény első 12 tétmeccséből 9-en lehetőséget kapott a Herthában, ám október végén bokasérülést szenvedett, amiből még nem térhetett vissza. A német válogatottal U17-es Európa-bajnok támadó középpályásnak nyáron jár le a szerződése a berlinieknél, és ugyan édesanyja és idősebbik bátyja is marasztalná a Herthában, már a Juventus, az AC Milan, az Ajax és a Borussia Mönchengladbach is felfigyelt Dárdai Bencére – írta meg a Ripost.

Horgászat a hobbija, a testvéreivel németül beszél Dárdai Bence